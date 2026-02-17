मुझे मेरी बच्ची के पूरे अंग चाहिए… कब्र से अंग ले जाने के मामले में जांच शुरू, परिजनों ने दोबारा किया अंतिम संस्कार

CG News: बालोद जिले के गुंडरदेही ब्लॉक के ग्राम माहुद (बी) में 3 साल की बच्ची की कब्र खोदकर उनके सिर को ले जाने के मामले में पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। मामले में सोमवार को ग्रामीण स्तरीय बैठक हुई। ग्रामीण अध्यक्ष नारायण साहू ने घटना की निंदा की और कहा जिसने भी इस घटना को अंजाम दिया, उसने बहुत बड़ी गलती की है। यह गंभीर घटना है। इस घटना को अंजाम देने वाले व्यक्ति को सजा मिलनी चाहिए।