14 फ़रवरी 2026,

शनिवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Rajasthan Budget 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बालोद

CG Accident: खड़ी ट्रक में जा घुसी बाइक, तीन युवकों की मौके पर

Accident Mewsखड़ी ट्रक से तेज रफ्तार बाइक की जोरदार टक्कर हो गई। टक्कर इतनी भीषण थी कि तीनों युवकों ने घटनास्थल पर ही दम तोड़ दिया।

less than 1 minute read
Google source verification

बालोद

image

Love Sonkar

Feb 14, 2026

raibareli ganga expressway car accident

गंगा एक्सप्रेस-वे कार ने मारी टक्कर | Image Source - Patrika

CG Accident: बालोद जिले में दर्दनाक सड़क हादसा हुआ है। दल्लीराजहरा थाना क्षेत्र के जमही टोल प्लाजा के पास खड़ी ट्रक से एक मोटरसाइकिल टकरा गई, जिससे बाइक सवार तीन युवकों की मौके पर ही मौत हो गई।

हादसे के बाद इलाके में हड़कंप मच गया।मिली जानकारी के अनुसार, तीनों युवक कुसुमकसा की ओर से मोटरसाइकिल से अपने गांव गुजरा जा रहे थे। इसी दौरान सड़क किनारे खड़ी ट्रक से तेज रफ्तार बाइक की जोरदार टक्कर हो गई। टक्कर इतनी भीषण थी कि तीनों युवकों ने घटनास्थल पर ही दम तोड़ दिया।

वहीं घटना की सूचना मिलते ही दल्लीराजहरा पुलिस मौके पर पहुंची और मर्ग कायम कर शवों को पोस्टमार्टम के लिए मर्चुरी भेज दिया है। रात होने के कारण तीनों शवों का पोस्टमार्टम शनिवार सुबह ही हो सकेगा।मृतकों के नाममृतकों की पहचान विनोद (पिता गुहराम), प्रशांत (पिता गंगाराम) और हरीश (पिता हेमंत) के रूप में हुई है। फिलहाल पुलिस हादसे के कारणों की जांच कर रही है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Published on:

14 Feb 2026 03:31 am

Hindi News / Chhattisgarh / Balod / CG Accident: खड़ी ट्रक में जा घुसी बाइक, तीन युवकों की मौके पर

बड़ी खबरें

View All

बालोद

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

हमला था, राजनीति नहीं… तूएगोंदी मारपीट मामले को राजनीतिक बताने से भड़के ग्रामीण, 45 किमी पैदल चलकर पहुंचे कलेक्ट्रेट

तूएगोंदी के ग्रामीण 45 किमी पैदल चलकर पहुंचे कलेक्ट्रेट (फोटो सोर्स- पत्रिका)
बालोद

मां मैं नए घर में नहाने जा रहा… कहकर छात्र ने कमरे में उठा लिया ये खौफनाक कदम, देखकर बेसुध हुए परिजन

फांसी की सांकेतिक तस्वीर
बालोद

सामूहिक विवाह में 163 जोड़ों ने जीवनभर साथ रहने लिए फेरे

मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना अंतर्गत जिला मुख्यालय के गंजपारा स्थित पोहा मिल में जिला स्तरीय सामूहिक विवाह कार्यक्रम में कुल 163 जोड़ों का रीति-रिवाज के अनुसार विवाह कराया गया।
बालोद

आज 163 जोड़े वैदिक मंत्रों के साथ बंधेंगे परिणय सूत्र में

मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के अंतर्गत 10 फरवरी को बालोद जिला मुख्यालय में महिला बाल विकास विभाग इस बार कुल 163 जोड़े का विवाह वैदिक मंत्रों व रीति-रिवाज के साथ करेगा।
बालोद

दो दिन में 1009 किसानों ने बेचा धान, खरीदी का लक्ष्य नहीं हुआ पूरा

समर्थन मूल्य पर धान की खरीदी के लिए राज्य सरकार ने दो दिन का अतिरिक्त समय दिया गया था। पर इन दो दिनों में मात्र 1009 किसानों ने 38 हजार 384 क्विंटल धान ही बेच पाए।
बालोद
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.