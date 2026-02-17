चलती स्कॉर्पियो की खिड़की से बाहर निकले युवक, शराब की बोतल लहराकर किया स्टंट, पुलिस ने दिखाई सख्ती

मामले की गंभीरता को देखते हुए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जशपुर डॉ. लाल उमेद सिंह के निर्देश पर पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए स्टंट में शामिल काले रंग की स्कॉर्पियो क्रमांक जेएच 01 एफसी 1960 तथा बुलेट मोटरसाइकिल क्रमांक जेएच 01 बीएन 4563 को खोज निकाला। जांच में पाया गया कि स्कॉर्पियो ग्राम सारुडीह निवासी अविनाश एक्का, उम्र 25 वर्ष की है, जो स्वयं वाहन चला रहा था। बुलेट मोटरसाइकिल बाधरकोना निवासी एक व्यक्ति की बताई गई है, जिसमें एक युवती स्टंट करती हुई दिखाई दी थी। बताया जा रहा है कि, जशपुर पुलिस ने स्टंटबाजी से जुड़े एक अन्य बिना नंबर की स्कॉर्पियो वाहन को भी चिन्हित किया है, जिसकी तलाश जारी है।