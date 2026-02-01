दो माह बाद भी गन्ना किसानों को नहीं हुआ भुगतान, किसान परेशान

दंतेश्वरी मईया सहकारी शक्कर कारखाना में गन्ना बेचने वाले किसानों को भुगतान करने के लिए राशि नहीं है। दो महीने से राशि का भुगतान नहीं किया गया है। अब किसान राशि की मांग को लेकर कलेक्ट्रेट पहुंच रहे हैं। किसानों का कहना है कि समय पर भुगतान नहीं होगा तो गन्ना की फसल कैसे लेंगे। जिले में दिसंबर से शक्कर कारखाना में गन्ना की पेराई शुरू हुई है। दिसंबर में ही किसानों को भुगतान किया गया। इसके बाद राशि की कमी के कारण भुगतान अटका है। किसानों कब भुगतान किया जाएगा, इसकी जानकारी कारखाना प्रबंधन ने नहीं दी है।