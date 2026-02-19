19 फ़रवरी 2026,

गुरुवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

MP Budget 2026

AI Summit 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बालोद

Deputy Collector Suspended: इस जिले के डिप्टी कलेक्टर निलंबित, महिला आरक्षक ने लगाए गंभीर आरोप

Deputy Collector Suspended: बीजापुर में पदस्थ डिप्टी कलेक्टर दिलीप उइके को महिला आरक्षक की शिकायत के बाद निलंबित कर दिया गया।

2 min read
Google source verification

बालोद

image

Laxmi Vishwakarma

Feb 19, 2026

डिप्टी कलेक्टर पर हुआ एक्शन (photo source- Patrika)

डिप्टी कलेक्टर पर हुआ एक्शन (photo source- Patrika)

Deputy Collector Suspended: छत्तीसगढ़ के बीजापुर में पदस्थ डिप्टी कलेक्टर दिलीप उइके को एक महिला आरक्षक की शिकायत के बाद निलंबित कर दिया गया है। यह प्रकरण कुछ महीने पहले बालोद जिले के डौंडी थाना में दर्ज हुआ था। महिला ने आरोप लगाया है कि उइके ने शादी का वादा कर उससे कई बार शारीरिक संबंध बनाए, जबरन गर्भपात कराया और आर्थिक रूप से भी उसका शोषण किया।

Deputy Collector Suspended: शादी का आश्वासन देकर संबंध बनाए जाते रहे…

महिला आरक्षक ने मुख्य सचिव को 12 बिंदुओं में विस्तृत शिकायत भेजते हुए यह भी आरोप लगाया कि बीजापुर जिला प्रशासन ने उइके को बचाने के लिए फर्जी प्रमाण पत्र जारी किए और नियमों के विपरीत अवकाश मंजूर किया। महिला ने अपने आरोपों के समर्थन में दस्तावेज भी प्रस्तुत किए हैं।

शिकायत के मुताबिक, वर्ष 2017 में जब वह डौंडी के आईटीआई में पढ़ाई कर रही थी, तभी उसकी उइके से जान-पहचान हुई, जो बाद में प्रेम संबंध में बदल गई। महिला का कहना है कि उइके ने शादी का भरोसा देकर उससे संबंध बनाए। मार्च 2017 में गर्भवती होने पर उइके ने पढ़ाई और नौकरी का हवाला देकर शादी टाल दी और दवा देकर गर्भपात करा दिया।

महिला के अनुसार, अगस्त 2017 में उसकी पुलिस विभाग में नौकरी लगने के बाद भी वह उइके से शादी की उम्मीद में उसकी पढ़ाई और कोचिंग के लिए हर महीने 4 से 5 हजार रुपये भेजती रही। वर्ष 2020 में उइके पीएससी परीक्षा पास कर डिप्टी कलेक्टर बने और बीजापुर में पदस्थ हुए। इसके बाद भी शादी का आश्वासन देकर संबंध बनाए जाते रहे।

गर्भवती होने पर भी गर्भपात कराने का आरोप

Deputy Collector Suspended: महिला ने आरोप लगाया कि जनवरी 2025 में वह बीजापुर स्थित सरकारी आवास में लगभग एक सप्ताह रही, जहां गर्भवती होने की जानकारी देने पर उइके ने उसे जबरन गर्भपात की दवा दी। फरवरी और मार्च 2025 में भी शादी का झांसा देकर संबंध बनाए गए। महिला ने बैंक से लोन लेकर कुल 3.30 लाख रुपये उइके के खाते में ट्रांसफर किए। 15 मई 2025 को तीसरी बार गर्भवती होने पर भी गर्भपात कराने का आरोप लगाया गया है।

इसके अतिरिक्त महिला का कहना है कि फरवरी 2023 में उइके ने उसके नाम पर एक मारुति कार खरीदी, जिसे फरवरी 2024 में उसके खाते में रकम डालकर अपने नाम ट्रांसफर कर लिया। महिला की शिकायत पर डौंडी थाना में एफआईआर दर्ज की गई थी। मामले की गंभीरता को देखते हुए बीजापुर प्रशासन ने डिप्टी कलेक्टर दिलीप उइके को निलंबित कर दिया है और आगे की जांच जारी है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Updated on:

19 Feb 2026 01:20 pm

Published on:

19 Feb 2026 01:19 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Balod / Deputy Collector Suspended: इस जिले के डिप्टी कलेक्टर निलंबित, महिला आरक्षक ने लगाए गंभीर आरोप

बड़ी खबरें

View All

बालोद

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

आवास के लिए राशि मिलने के बाद भी हितग्राहियों ने शुरू नहीं किया निर्माण

केंद्र सरकार की महत्वपूर्ण प्रधानमंत्री आवास योजना में हितग्राहियों की लापरवाही देखने को मिल रही है। तीन माह पूर्व 21 हजार 448 हितग्राहियों के खाते में योजना के तहत प्रथम किस्त की राशि डाली गई है।
बालोद

कुंदरूपारा पानी टंकी : नल से पानी के लिए माह भर और इंतजार

कुंदरूपारा में 1.17 करोड़ की लागत से बनाई गई टंकी से पानी की सप्लाई इसी माह के अंत तक करने की योजना है। लेकिन दशेला तालाब संजय नगर की टंकी से इस गर्मी सीजन में पानी सप्लाई करना मुश्किल है।
बालोद

मुझे मेरी बच्ची के पूरे अंग चाहिए… कब्र से अंग ले जाने के मामले में जांच शुरू, परिजनों ने दोबारा किया अंतिम संस्कार

तीन साल की बच्ची के दफन शव से सिर गायब (फोटो सोर्स- पत्रिका)
बालोद

करोड़ों खर्च के बाद भी नहीं संवर सका स्टेडियम

अग्रवाल परिवार की ही देन के कारण बालोद शहर को इतना बड़ा स्टेडियम मिला और यहां शहर के बच्चे अभ्यास करते हैं। लेकिन कुछ वर्षों से यह स्टेडियम सिर्फ बार-बार मरम्मत व खर्च करने का स्टेडियम बन गया है।
बालोद

3 साल की बच्ची के दफन शव से सिर गायब… घटना स्थल पर मांस के टुकड़े, नींबू और चंदन का बंदन मिला, गांव में हड़कंप

तीन साल की बच्ची के दफन शव से सिर गायब (फोटो सोर्स- पत्रिका)
बालोद
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.