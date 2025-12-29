जिला मुख्यालय जाने 37 किमी का चक्कर लगाते हैं मंगचुवा के रहवासी

गुरुर विकासखंड के वनांचल ग्राम मंगचुवा जिला मुख्यालय बालोद से नजदीक बसा है। लेकिन गांव के किसी व्यक्ति को जिला मुख्यालय जाना है, तो उसे हितेकसा, कान्हारपुरी, गुरुर होकर लगभग 37 किमी की दूरी तय करनी पड़ती है। जबकि इस गांव से साढ़े तीन किमी दूर करकाभाट के पास मुख्य मार्ग है। जहां से बालोद 15 किमी है। साढ़े तीन किमी की सड़क बन जाए तो 37 किमी के स्थान पर 18 किमी सफर कर जिला मुख्यालय पहुंच सकते हैं। लोगों की दुर्दशा यहीं समाप्त नहीं होती। आज भी गांव पानी, बिजली और सड़क जैसी मूलभूत सुविधाओं से वंचित है।