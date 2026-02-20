अब नहीं चलेगी चुगली… मेढ़की गांव का अनोखा कानून, चुगलखोरों पर लगेगा 5 हजार का दंड

ग्राम मेढ़की का यह फैसला सामाजिक स्तर पर एक मिसाल के रूप में देखा जा रहा है। ग्रामीणों का उद्देश्य स्पष्ट है- गांव में शांति, सौहार्द और पारस्परिक सम्मान कायम रहे। आर्थिक दंड का प्रावधान लोगों को जिम्मेदार व्यवहार के लिए प्रेरित करेगा और चुगली जैसी नकारात्मक प्रवृत्तियों पर अंकुश लगाएगा। बैठक में उपस्थित ग्रामीणों ने एक स्वर में कहा कि गांव की एकता ही उसकी सबसे बड़ी ताकत है, और इसे बनाए रखने के लिए सभी को मिलकर प्रयास करना होगा।