20 फ़रवरी 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

AI Summit 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बालोद

अब नहीं चलेगी चुगली… मेढ़की गांव का अनोखा कानून, चुगलखोरों पर लगेगा 5 हजार का दंड

Village Resolution: बालोद जिले में बदलते सामाजिक परिवेश में जहां छोटी-छोटी बातों से रिश्तों में दरार पड़ जाती है, वहीं बालोद जिले के ग्राम मेढ़की ने आपसी शांति बनाए रखने के लिए एक अनोखी पहल की है।

2 min read
Google source verification

बालोद

image

Shradha Jaiswal

Feb 20, 2026

अब नहीं चलेगी चुगली... मेढ़की गांव का अनोखा कानून, चुगलखोरों पर लगेगा 5 हजार का दंड(photo-AI)

अब नहीं चलेगी चुगली... मेढ़की गांव का अनोखा कानून, चुगलखोरों पर लगेगा 5 हजार का दंड(photo-AI)

Village Resolution: छत्तीसगढ़ के बालोद जिले में बदलते सामाजिक परिवेश में जहां छोटी-छोटी बातों से रिश्तों में दरार पड़ जाती है, वहीं बालोद जिले के ग्राम मेढ़की ने आपसी शांति बनाए रखने के लिए एक अनोखी पहल की है। गांव में चुगली और भड़काऊ गतिविधियों पर रोक लगाने के लिए ग्रामीणों ने सामूहिक बैठक कर सख्त निर्णय लिया है।

गुरुवार सुबह आठ बजे आयोजित ग्रामसभा में बड़ी संख्या में ग्रामीण शामिल हुए। बैठक में सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित किया गया कि यदि कोई व्यक्ति सार्वजनिक या व्यक्तिगत रूप से किसी की बातों को इधर-उधर कर आपसी विवाद या वैमनस्य फैलाने की कोशिश करता है, तो उस पर 5 हजार रुपये का आर्थिक दंड लगाया जाएगा।

Village Resolution: गांव में बढ़ती वैमनस्यता पर चिंता

ग्रामीणों का कहना है कि आपसी चुगली और भड़काने की प्रवृत्ति के कारण गांव का वातावरण प्रभावित हो रहा था। छोटी-छोटी बातों को बढ़ा-चढ़ाकर पेश करने से परिवारों और समुदाय के बीच दूरी बढ़ रही थी। इसी समस्या के समाधान के लिए सामूहिक रूप से यह सख्त निर्णय लिया गया।

बैठक में यह भी तय किया गया कि सामाजिक और धार्मिक आयोजनों में यदि कोई व्यक्ति शराब का सेवन कर पहुंचेगा, तो उसके खिलाफ भी 5 हजार रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। ग्रामीणों का मानना है कि ऐसे आयोजनों में अनुशासन और सम्मान बनाए रखना जरूरी है।

भाईचारा बनाए रखने की पहल

ग्राम मेढ़की का यह फैसला सामाजिक स्तर पर एक मिसाल के रूप में देखा जा रहा है। ग्रामीणों का उद्देश्य स्पष्ट है- गांव में शांति, सौहार्द और पारस्परिक सम्मान कायम रहे। आर्थिक दंड का प्रावधान लोगों को जिम्मेदार व्यवहार के लिए प्रेरित करेगा और चुगली जैसी नकारात्मक प्रवृत्तियों पर अंकुश लगाएगा। बैठक में उपस्थित ग्रामीणों ने एक स्वर में कहा कि गांव की एकता ही उसकी सबसे बड़ी ताकत है, और इसे बनाए रखने के लिए सभी को मिलकर प्रयास करना होगा।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Published on:

20 Feb 2026 12:26 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Balod / अब नहीं चलेगी चुगली… मेढ़की गांव का अनोखा कानून, चुगलखोरों पर लगेगा 5 हजार का दंड

बड़ी खबरें

View All

बालोद

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

CG News: भुगतान के इंतजार में गन्ना किसान, 8 करोड़ रुपए अटके, बोले- समय पर पैसा नहीं मिला तो कैसे करेंगे खेती?

किसान (Photo Patrika)
बालोद

छत्तीसगढ़ के इस गांव में एक-दूसरे की चुगली करने वालों पर 5 हजार रुपये का जुर्माना, शराब सेवन पर भी सख्त फैसला

चुगली और शराब सेवन पर 5 हजार का जुर्माना (फोटो सोर्स- AI)
बालोद

दो माह बाद भी गन्ना किसानों को नहीं हुआ भुगतान, किसान परेशान

दंतेश्वरी मईया सहकारी शक्कर कारखाना में गन्ना बेचने वाले किसानों को भुगतान करने के लिए राशि नहीं है। दो महीने से राशि का भुगतान नहीं किया गया है। अब किसान राशि की मांग को लेकर कलेक्ट्रेट पहुंच रहे हैं।
बालोद

Deputy Collector Suspended: इस जिले के डिप्टी कलेक्टर निलंबित, महिला आरक्षक ने लगाए गंभीर आरोप

डिप्टी कलेक्टर पर हुआ एक्शन (photo source- Patrika)
बालोद

आवास के लिए राशि मिलने के बाद भी हितग्राहियों ने शुरू नहीं किया निर्माण

केंद्र सरकार की महत्वपूर्ण प्रधानमंत्री आवास योजना में हितग्राहियों की लापरवाही देखने को मिल रही है। तीन माह पूर्व 21 हजार 448 हितग्राहियों के खाते में योजना के तहत प्रथम किस्त की राशि डाली गई है।
बालोद
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.