CG Accident: बालोद झलमला मार्ग पर हादसा, बस की चपेट में आए कांस्टेबल की मौत

कांस्टेबल ठनेश कुमार टेमार्य (35), निवासी ग्राम सहगांव, दोपहर करीब साढ़े 12 बजे समन-वारंट लेकर सिवनी की ओर जा रहे थे। बालोद-झलमला मार्ग पर सिवनी मछली मार्केट के पास वे कांकेर बस सर्विस की यात्री बस से आगे निकलने का प्रयास कर रहे थे। इसी दौरान वे बस की चपेट में आ गए।