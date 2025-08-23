Patrika LogoSwitch to English

अंबिकापुर

Surguja police: सरगुजा पुलिस को मिले 10 वाहन, अब पेट्रोलिंग होगी टाइट, आईजी-एसपी ने हरी झंडी दिखाकर किया रवाना

Surguja police: सरगुजा के थाना एवं चौकी प्रभारियों को सौंपे गए वाहन, आईजी ने इन वाहनों में ट्रेंड ड्राइवर पदस्थ करने के दिए निर्देश

अंबिकापुर

Ram Prawesh Vishwakarma

Aug 23, 2025

Surguja police
Surguja police got 10 vehicles (Photo source- Surguja police)

अंबिकापुर. पुलिस मुख्यालय रायपुर से सरगुजा पुलिस (Surguja police) को 10 नई बोलेरो पुलिस पेट्रोलिंग वाहन प्राप्त हुई है। शुक्रवार को आईजी दीपक कुमार झा एवं पुलिस अधीक्षक राजेश कुमार अग्रवाल द्वारा रक्षित केंद्र अंबिकापुर में पेट्रोलिंग वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। पुलिस मुख्यालय द्वारा जारी आदेश के तहत ये वाहन सरगुजा जिले को आबंटित किए गए हैं।

आईजी एवं एसपी (Surguja police) द्वारा इन वाहनों का निरीक्षण कर वाहनों में ट्रेंड ड्राइवर पदस्थ करने तथा थाना-चौकी प्रभारियों को वाहनों को सौंपते हुए थाना चौकी क्षेत्र अंतर्गत कानून व्यवस्था बनाए रखने के निर्देश दिए गए। उपरोक्त वाहन कानून व्यवस्था ड्यूटी एवं पेट्रोलिंग वाहनों में अधिग्रहित वाहनों की जगह उपयोग किए जाएंगे।

थाना-चौकी प्रभारियों सहित वाहन चालकों को समय-समय पर वाहनों की समुचित देखरेख करने भी कहा गया। सरगुजा पुलिस (Surguja police) को 10 वाहन मिलने से अब टाइट पेट्रोलिंग की उम्मीद है।

Surguja police: ये रहे उपस्थित

कार्यक्रम में नगर पुलिस (Surguja police) अधीक्षक राहुल बंसल, रक्षित निरीक्षक तृप्ति सिंह राजपूत, थाना प्रभारी कोतवाली उप निरीक्षक सम्पत पोटाई, यातायात प्रभारी उप निरीक्षक विजय केवर्त, थाना प्रभारी बतौली उप निरीक्षक सीपी तिवारी, थाना प्रभारी लुन्ड्रा उप निरीक्षक आरएन पटेल, सायबर सेल प्रभारी सहायक उप निरीक्षक अजीत मिश्रा, वाहन शाखा प्रभारी सहायक उप निरीक्षक सत्यनारायण यादव उपस्थित रहे।

