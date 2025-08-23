Surguja police: सरगुजा पुलिस को मिले 10 वाहन, अब पेट्रोलिंग होगी टाइट, आईजी-एसपी ने हरी झंडी दिखाकर किया रवाना

अंबिकापुर. पुलिस मुख्यालय रायपुर से सरगुजा पुलिस (Surguja police) को 10 नई बोलेरो पुलिस पेट्रोलिंग वाहन प्राप्त हुई है। शुक्रवार को आईजी दीपक कुमार झा एवं पुलिस अधीक्षक राजेश कुमार अग्रवाल द्वारा रक्षित केंद्र अंबिकापुर में पेट्रोलिंग वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। पुलिस मुख्यालय द्वारा जारी आदेश के तहत ये वाहन सरगुजा जिले को आबंटित किए गए हैं।