Rules change for farmers: कोरिया मॉडल जिले के रूप में चयनित, किसानों को कराना होगा ये काम, सीधे खाते में जाएगी धान बिक्री की राशि

बैकुंठपुर. राज्य सरकार ने खरीफ विपणन वर्ष 2025-26 में समर्थन मूल्य पर धान खरीदी (Rules change for farmers) करने के नियम में बदलाव किया है। अब धान बेचने वाले किसानों को पैसा सीधे आधार लिंक्ड बैंक खातों में ट्रांसफर करने का फैसला गया लिया है। राज्य सरकार ने कोरिया को मॉडल जिले के रूप में चयन किया है। आदिम जाति सेवा सहकारी समितियों में धान बेचने वाले पंजीकृत किसानों से आधार लिंक कराना अनिवार्य होगा। इससे पंजीकृत किसानों से सहमति पत्र लेने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। जिससे समर्थन मूल्य पर धान बिक्री करने वाले किसानों को भुगतान आधार लिंक्ड खातों में डायरेक्ट बेनीफिट ट्रांसफर के माध्यम से होगा।