Patient on stretcher: ऑक्सीजन लगे महिला मरीज को स्ट्रेचर पर सडक़ पार करते ले गए परिजन, संभागीय संयुक्त संचालक ने जारी किया नोटिस

अंबिकापुर। मेडिकल कॉलेज अस्पताल अंबिकापुर में गुरुवार को संवेदनहीनता का एक मामला सामने आया है। दरअसल एक मरीज जिसे ऑक्सीजन लगा हुआ था, उसे स्ट्रेचर (Patient on stretcher) में सडक़ पार कर वार्ड में परिजन द्वारा ले जाया गया। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। मामले में मेडिकल कॉलेज अस्पताल अधीक्षक ने नर्सिंग सिस्टर को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। क्योंकि ऐसी स्थिति में मरीजों के लिए एंबुलेंस की व्यवस्था है। लेकिन स्टाफ नर्स की लापरवाही के कारण एंबुलेंस मुहैया नहीं कराया गया और विवेश होकर परिजन स्ट्रेचर से सडकऱ पार कर दूसरी तरफ ले गए।