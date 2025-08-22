Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

अंबिकापुर

Patient on stretcher: ऑक्सीजन लगे महिला मरीज को स्ट्रेचर पर सडक़ पार करते ले गए परिजन, संभागीय संयुक्त संचालक ने जारी किया नोटिस

Patient on stretcher: मेडिकल कॉलेज अस्पताल अंबिकापुर का मामला, संयुक्त संचालक सह अस्पताल अधीक्षक ने नर्सिंग सिस्टर को नोटिस जारी कर मांगा जवाब

अंबिकापुर

Ram Prawesh Vishwakarma

Aug 22, 2025

Patient on stretcher
Relatives took female Patient on stretcher (Photo Source- Video grab)

अंबिकापुर। मेडिकल कॉलेज अस्पताल अंबिकापुर में गुरुवार को संवेदनहीनता का एक मामला सामने आया है। दरअसल एक मरीज जिसे ऑक्सीजन लगा हुआ था, उसे स्ट्रेचर (Patient on stretcher) में सडक़ पार कर वार्ड में परिजन द्वारा ले जाया गया। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। मामले में मेडिकल कॉलेज अस्पताल अधीक्षक ने नर्सिंग सिस्टर को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। क्योंकि ऐसी स्थिति में मरीजों के लिए एंबुलेंस की व्यवस्था है। लेकिन स्टाफ नर्स की लापरवाही के कारण एंबुलेंस मुहैया नहीं कराया गया और विवेश होकर परिजन स्ट्रेचर से सडकऱ पार कर दूसरी तरफ ले गए।

मेडिकल कॉलेज अस्पताल दो हिस्सों में बटा है। बीच से एनएच की सडक़ गुजरी है। अस्पताल के दूसरे हिस्से में महिला सर्जिकल व एमसीएच संचालित होता है। इलाज (Patient on stretcher) के क्रम में भर्ती मरीजों को आवश्यकता के अनुसार सडक़ पार कर इधर से उधर जाना होता है। इसके लिए अस्पताल प्रबंधन द्वारा एंबुलेंस की व्यवस्था की गई है।

वहीं 21 अगस्त को एक वीडियो वायरल हुआ है। इसमें परिजन द्वारा ऑक्सीजन लगे मरीज को स्ट्रेचर में फिमेल मेडिकल वार्ड से एमआईसीयू जाने सडक़ पार (Patient on stretcher) किया जा रहा है। इस मामले में फिमेल मेडिकल वार्ड के स्टाफ नर्स की लापरवाही सामने आई है। मरीज को एमआईसीयू तक ले जाने के लिए एंबुलेंस की व्यवस्था नहीं की गई।

ये भी पढ़ें

Big incident: बिजली पोल हटाते समय करंट की चपेट में आकर 2 युवकों की मौत, मकान मालिक झुलसा
सुरजपुर
Big incident

Patient on stretcher: जांच के निर्देश दिए गए

मरीज का वीडियो वायरल (Patient on stretcher) होने पर संभागीय संयुक्त संचालक स्वास्थ्य ने मेडिकल कॉलेज अस्पताल अधीक्षक को जांच के निर्देश दिए थे। मामले में मेडिकल कॉलेज अस्पताल अधीक्षक ने नर्सिंग सिस्टर को कारण बताओ नोटिस जारी किया है।

ये भी पढ़ें

Minister Rajesh Agrawal on scooty: मंत्री पद की शपथ लेने के बाद स्कूटी ड्राइव करते नजर आए राजेश अग्रवाल- देखें Video
अंबिकापुर
Minister Rajesh Agrawal on scooty

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Published on:

22 Aug 2025 08:54 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Ambikapur / Patient on stretcher: ऑक्सीजन लगे महिला मरीज को स्ट्रेचर पर सडक़ पार करते ले गए परिजन, संभागीय संयुक्त संचालक ने जारी किया नोटिस

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.