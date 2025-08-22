Patient on stretcher: ऑक्सीजन लगे महिला मरीज को स्ट्रेचर पर सडक़ पार करते ले गए परिजन, संभागीय संयुक्त संचालक ने जारी किया नोटिस

अंबिकापुर। मेडिकल कॉलेज अस्पताल अंबिकापुर में गुरुवार को संवेदनहीनता का एक मामला सामने आया है। दरअसल एक मरीज जिसे ऑक्सीजन लगा हुआ था, उसे स्ट्रेचर (Patient on stretcher) में सडक़ पार कर वार्ड में परिजन द्वारा ले जाया गया। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। मामले में मेडिकल कॉलेज अस्पताल अधीक्षक ने नर्सिंग सिस्टर को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। क्योंकि ऐसी स्थिति में मरीजों के लिए एंबुलेंस की व्यवस्था है। लेकिन स्टाफ नर्स की लापरवाही के कारण एंबुलेंस मुहैया नहीं कराया गया और विवेश होकर परिजन स्ट्रेचर से सडकऱ पार कर दूसरी तरफ ले गए।
मेडिकल कॉलेज अस्पताल दो हिस्सों में बटा है। बीच से एनएच की सडक़ गुजरी है। अस्पताल के दूसरे हिस्से में महिला सर्जिकल व एमसीएच संचालित होता है। इलाज (Patient on stretcher) के क्रम में भर्ती मरीजों को आवश्यकता के अनुसार सडक़ पार कर इधर से उधर जाना होता है। इसके लिए अस्पताल प्रबंधन द्वारा एंबुलेंस की व्यवस्था की गई है।
वहीं 21 अगस्त को एक वीडियो वायरल हुआ है। इसमें परिजन द्वारा ऑक्सीजन लगे मरीज को स्ट्रेचर में फिमेल मेडिकल वार्ड से एमआईसीयू जाने सडक़ पार (Patient on stretcher) किया जा रहा है। इस मामले में फिमेल मेडिकल वार्ड के स्टाफ नर्स की लापरवाही सामने आई है। मरीज को एमआईसीयू तक ले जाने के लिए एंबुलेंस की व्यवस्था नहीं की गई।
मरीज का वीडियो वायरल (Patient on stretcher) होने पर संभागीय संयुक्त संचालक स्वास्थ्य ने मेडिकल कॉलेज अस्पताल अधीक्षक को जांच के निर्देश दिए थे। मामले में मेडिकल कॉलेज अस्पताल अधीक्षक ने नर्सिंग सिस्टर को कारण बताओ नोटिस जारी किया है।