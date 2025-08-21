Minister Rajesh Agrawal on scooty: मंत्री पद की शपथ लेने के बाद स्कूटी ड्राइव करते नजर आए राजेश अग्रवाल- देखें Video

अंबिकापुर। अंबिकापुर विधायक राजेश अग्रवाल ने बुधवार को बतौर ‘पर्यटन, संस्कृति, धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व विभाग’ के मंत्री पद की शपथ ली। वे रायपुर से अपने गृहनगर लखनपुर पहुंचे। यहां कार्यकर्ताओं ने उनका जमकर स्वागत किया। गुरुवार को वे स्कूटी (Minister Rajesh Agrawal on scooty) लेकर नगर की सडक़ पर निकल पड़े। बताया जा रहा है कि वे स्थानीय मंदिर में भगवान का आशीर्वाद लेने गए थे। स्कूटी पर मंत्री का यह वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।