Minister Rajesh Agrawal on scooty: मंत्री पद की शपथ लेने के बाद स्कूटी ड्राइव करते नजर आए राजेश अग्रवाल- देखें Video

अंबिकापुर। अंबिकापुर विधायक राजेश अग्रवाल ने बुधवार को बतौर ‘पर्यटन, संस्कृति, धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व विभाग’ के मंत्री पद की शपथ ली। वे रायपुर से अपने गृहनगर लखनपुर पहुंचे। यहां कार्यकर्ताओं ने उनका जमकर स्वागत किया। गुरुवार को वे स्कूटी (Minister Rajesh Agrawal on scooty) लेकर नगर की सडक़ पर निकल पड़े। बताया जा रहा है कि वे स्थानीय मंदिर में भगवान का आशीर्वाद लेने गए थे। स्कूटी पर मंत्री का यह वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।
गौरतलब है कि छत्तीसगढ़ में मंत्रीमंडल का विस्तार कर 3 नए विधायकों को मंत्री बनाया गया। 20 अगस्त को अंबिकापुर विधायक राजेश अग्रवाल (Minister Rajesh Agrawal on scooty) के अलावा गजेंद्र यादव व गुरु खुशवंत साहब ने मंत्री पद की शपथ ली। इस तरह छत्तीसगढ़ में कैबिनेट मंत्रियों की संख्या 14 हो गई।
छत्तीसगढ़ के 25 साल के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है। मंत्री पद की शपथ लेने के बाद राजेश अग्रवाल लखनपुर अपने घर पहुंच चुके हैं। गुरुवार को वे लखनपुर की सडक़ों पर खुद स्कूटी (Minister Rajesh Agrawal on scooty) चलाकर घूमते नजर आए।
बताया जा रहा है कि मंत्री राजेश अग्रवाल स्कूटी (Minister Rajesh Agrawal on scooty) से मंदिर गए थे। यहां उन्होंने पूजा-अर्चना की और बिना किसी सुरक्षा के स्कूटी से लौटे। उनकी यह सादगी लोगों के बीच चर्चा का विषय बना हुआ है।