Big incident: ट्रांसफार्मर पर अचानक चढ़ गई पूर्व सरपंच की 19 वर्षीय बेटी, फिर एक झटके में चली गई जान

अंबिकापुर। बलरामपुर जिले के कुसमी नगर पंचायत से लगे एक गांव में शुक्रवार की सुबह एक हादसे में भूतपूर्व सरपंच की 19 वर्षीय बेटी की मौत (Big incident) हो गई। बताया जा रहा है कि युवती की कुछ दिनों से दिमागी हालत ठीक नहीं थी। उसका इलाज चल रहा था। वह इधर-उधर घूमती रहती थी। इसी बीच सुबह वह घर से कुछ दूर स्थित ट्रांसफार्मर पर जाकर चढ़ गई। इसी बीच करंट का झटका लगते ही वह जमीन पर गिरी और उसकी मौत हो गई। घटना से पूरे गांव में शोक की लहर है।