अंबिकापुर

Big incident: ट्रांसफार्मर पर अचानक चढ़ गई पूर्व सरपंच की 19 वर्षीय बेटी, फिर एक झटके में चली गई जान

Big incident: 11 केवी तरंगित तार से छू गया हाथ, करंट लगते ही जमीन पर गिरी, भाई ने देखा तो दौडक़र पहुंचा, लेकिन हो चुकी थी मौत

अंबिकापुर

Ram Prawesh Vishwakarma

Jan 02, 2026

Big incident

Dead body (प्रतीकात्मक तस्वीर)

अंबिकापुर। बलरामपुर जिले के कुसमी नगर पंचायत से लगे एक गांव में शुक्रवार की सुबह एक हादसे में भूतपूर्व सरपंच की 19 वर्षीय बेटी की मौत (Big incident) हो गई। बताया जा रहा है कि युवती की कुछ दिनों से दिमागी हालत ठीक नहीं थी। उसका इलाज चल रहा था। वह इधर-उधर घूमती रहती थी। इसी बीच सुबह वह घर से कुछ दूर स्थित ट्रांसफार्मर पर जाकर चढ़ गई। इसी बीच करंट का झटका लगते ही वह जमीन पर गिरी और उसकी मौत हो गई। घटना से पूरे गांव में शोक की लहर है।

कुसमी से लगे ग्राम सेमरा तालापारा निवासी भूतपूर्व सरपंच बिशुन राम पैकरा की पुत्री अमृता पैकरा उम्र 19 वर्ष पिछले 20 दिनों से मानसिक रूप से अस्वस्थ (Big incident) चल रही थी। परिजन उसका उपचार देशी जड़ी-बूटी व झाड़-फूंक के माध्यम से करा रहे थे। अमृता अक्सर गांव में इधर-उधर घूमने के बाद घर लौट आती थी।

इसी क्रम में शुक्रवार की सुबह करीब 9 बजे अमृता अपने घर से लगभग 60 मीटर दूर स्थित विद्युत ट्रांसफार्मर पर अचानक चढ़ गई। इस दौरान उसका बायां हाथ 11 केवी विद्युत प्रवाहित तार के संपर्क (Big incident) में आ गया, जिससे उसे जोरदार करंट का झटका लगा।

इसी समय घर से बाहर निकले अमृता के भाई केश्वर पैकरा की नजर उस पर पड़ी। वह दौडक़र उसे बचाने पहुंचा, लेकिन तब तक अमृता नीचे गिर चुकी थी और मौके पर ही उसकी मौत (Big incident) हो गई।

Big incident: सूचना मिलते ही पहुंची पुलिस

युवती को करंट लगने की सूचना कुसमी पुलिस को परिजनों व गांव वालों द्वारा दी गई। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और आगे की कार्रवाई शुरु की। पुलिस ने पीएम पश्चात शव (Big incident) परिजन को सौंप दिया। घटना से मृतिका के परिजन गहरे सदमे में हैं, वहीं गांव में शोक का माहौल है।

Plastic waste road

02 Jan 2026 07:52 pm

Big incident: ट्रांसफार्मर पर अचानक चढ़ गई पूर्व सरपंच की 19 वर्षीय बेटी, फिर एक झटके में चली गई जान

