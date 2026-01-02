SDM raid in rice mill: गोयल राइस मिल में 2 एसडीएम ने की जांच, 774 क्विंटल कम मिला चावल, संचालक को थमाया नोटिस

जहां चावल एवं धान के भंडारण स्थल पर मरे चूहे, कबूतरों की बीट और सड़े चावल मिले। इसे स्वास्थ्य के लिए अत्यंत खतरनाक बता फूड पॉयजनिंग की आशंका भी जताई गई है। प्रशासन (SDM raid in rice mill) ने मामले को छत्तीसगढ़ कस्टम मिलिंग चावल उपार्जन आदेश 2016, धान खरीदी संबंधी आदेशों तथा आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3 एवं 7 का उल्लंघन माना है।