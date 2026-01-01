जुनवानी-चिखली तक पहाड़ काटकर बनानी है सड़क, सीएम ने की थी घोषणा मगर कार्य शुरू नहीं

ग्रामीणों ने पहले इस मार्ग का जनसहयोग से समतलीकरण किया था। लागत ज्यादा आने की अनुमान व सरकार से आस के कारण ग्रामीण रुक गए थे। जनपद पंचायत डौंडी के पूर्व सदस्य संजय बैस ने बताया कि जुनवानी से चिखली तक पक्की सड़क तैयार होने के बाद चिखली, खड़बत्तर, कोड़ेकसा, रेंगाडबरी, मंगचुवा, भंवरमरा, गोटाटोला, चौकी, मानपुर, मोहला, महाराष्ट्र बॉर्डर से लगे गांव के लोगों को फायदे होंगे। इससे समय भी बचेगा, सफर आसान होगा। उम्मीद है कि जल्द शासन स्तर पर आगे की कार्रवाई करेगी।