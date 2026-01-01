1 जनवरी 2026,

गुरुवार

बालोद

बालोद जिले का प्रयास विद्यालय तीन साल से दुर्ग में संचालित, जमीन तय पर राशि नहीं मिली

बालोद को जिला बने लगभग 13 साल हो गए हैं, लेकिन जिले में प्रयास विद्यालय की सौगात नहीं मिल पाई। इसके लिए गंभीरता भी नहीं बरती गई। नतीजा यह है कि जिले का प्रयास विद्यालय दुर्ग के आवासीय प्रयास विद्यालय में 3 साल से संयुक्त रूप से संचालित हो रहा है। इसका संचालन भी दुर्ग आदिवासी विकास विभाग कर रहा है।

बालोद

image

Chandra Kishor Deshmukh

Jan 01, 2026

बालोद को जिला बने लगभग 13 साल हो गए हैं, लेकिन जिले में प्रयास विद्यालय की सौगात नहीं मिल पाई। इसके लिए गंभीरता भी नहीं बरती गई। नतीजा यह है कि जिले का प्रयास विद्यालय दुर्ग के आवासीय प्रयास विद्यालय में 3 साल से संयुक्त रूप से संचालित हो रहा है। इसका संचालन भी दुर्ग आदिवासी विकास विभाग कर रहा है।

बालोद को जिला बने लगभग 13 साल हो गए हैं, लेकिन जिले में प्रयास विद्यालय की सौगात नहीं मिल पाई। इसके लिए गंभीरता भी नहीं बरती गई। नतीजा यह है कि जिले का प्रयास विद्यालय दुर्ग के आवासीय प्रयास विद्यालय में 3 साल से संयुक्त रूप से संचालित हो रहा है। इसका संचालन भी दुर्ग आदिवासी विकास विभाग कर रहा है। प्रयास विद्यालय में 500 बच्चों को भर्ती कर पढ़ाई कराने की योजना है। यहां इतने ज्यादा संख्या में व्यवस्थित रूप से बच्चों को रखने व पढ़ाई कराने किराए में भी जगह नहीं मिली। इस वजह से दुर्ग में संचालन हो रहा है।

सिर्फ जमीन का चिन्हांकन, राशि स्वीकृत नहीं

प्रयास आवासीय विद्यालय के भवन निर्माण के लिए पांच साल पहले जिले के ग्राम पिनकापार में लगभग 8 एकड़ जमीन का चिन्हांकन किया है। लेकिन शासन से राशि स्वीकृति नहीं होने के कारण आज तक मामला लटका हुआ है।

यह भी पढ़ें :

Food Department : 1400 जिंदा व्यक्तियों को मृत बताकर निरस्त कर दिए राशन कार्ड

जनप्रतिनिधियों को करना होगा प्रयास

प्रयास विद्यालय जिले में ही संचालित हो, इसके लिए जिले के सभी जनप्रतिनिधियों को मिलकर काम करना होगा। जिले में जमीन का चिन्हांकन कर लिया है, लेकिन शासन विद्यालय बनाने राशि स्वीकृत नहीं कर रहा है। शासन-प्रशासन को गंभीरता भी बरतनी चाहिए।

यह भी पढ़ें :

जिला मुख्यालय जाने 37 किमी का चक्कर लगाते हैं मंगचुवा के रहवासी

दुर्ग प्रयास में बालोद के नाम से अध्ययनरत हैं 340 विद्यार्थी

बालोद के नाम से दुर्ग के प्रयास विद्याल्य में कक्षा नवमी से 11वीं तक लगभग 340 बच्चे अध्ययनरत हैं। हालांकि हर साल दावा किया जाता है कि जल्द बालोद में इसका संचालन होगा, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। अभी इसके लिए समय लगेगा।

बालोद में संचालित हो तो होंगे कई फायदे

वर्तमान में बालोद जिले के विद्यार्थी दुर्ग में जाकर प्रयास विद्यालय में पढ़ाई करते हैं। विद्यालय बालोद जिले में ही संचालित हो तो जिले के विद्यार्थी यहीं पढ़ाई करेंगे। समय की बचत होगी, परिजनों को भी अपने बच्चों से मुलाकात करने में आसानी होगी। सभी चाह रहे हैं कि हर हाल में नए साल में प्रयास विद्यालय का संचालन बालोद जिले में ही करने प्रयास करें।

प्रयास विद्यालय का संचालन जिले में ही हो

गुंडरदेही विधायक कुंवरसिंह निषाद ने कहा कि प्रयास विद्यालय के लिए कई बार हमने मुख्यमंत्री से मांग की हैैं, शासन स्तर से इसमें देरी हो रही है। प्रयास विद्यालय का संचालन जिले में ही होना बहुत जरूरी है।

जमीन का चिन्हांकन किया गया है

आदिवासी विकास विभाग बालोद के सहायक आयुक्त विजय कंवर ने कहा कि पिनकापार में प्रयास विद्यालय के लिए जमीन का चिन्हांकन किया गया है। शासन स्तर पर विद्यालय के लिए प्रक्रिया चल रही है। वर्तमान में संचालन दुर्ग में ही हो रहा है।

बालोद जिले का प्रयास विद्यालय तीन साल से दुर्ग में संचालित, जमीन तय पर राशि नहीं मिली

बालोद

छत्तीसगढ़

