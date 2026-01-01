बालोद जिले का प्रयास विद्यालय तीन साल से दुर्ग में संचालित, जमीन तय पर राशि नहीं मिली

बालोद को जिला बने लगभग 13 साल हो गए हैं, लेकिन जिले में प्रयास विद्यालय की सौगात नहीं मिल पाई। इसके लिए गंभीरता भी नहीं बरती गई। नतीजा यह है कि जिले का प्रयास विद्यालय दुर्ग के आवासीय प्रयास विद्यालय में 3 साल से संयुक्त रूप से संचालित हो रहा है। इसका संचालन भी दुर्ग आदिवासी विकास विभाग कर रहा है। प्रयास विद्यालय में 500 बच्चों को भर्ती कर पढ़ाई कराने की योजना है। यहां इतने ज्यादा संख्या में व्यवस्थित रूप से बच्चों को रखने व पढ़ाई कराने किराए में भी जगह नहीं मिली। इस वजह से दुर्ग में संचालन हो रहा है।