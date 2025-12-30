CG Crime News: मेले में चाकूबाजी से हड़कंप… कांग्रेस पार्षद समेत दो घायल, पुलिस ने 2 आरोपियों को दबोचा

कांग्रेस पार्षद पर चाकू से वार (photo source- Patrika)
CG Crime News: बालोद जिले से चाकूबाजी की एक गंभीर और सनसनीखेज घटना सामने आई है। डंडीलहोरा क्षेत्र में आयोजित मेले के दौरान हुई इस घटना से इलाके में हड़कंप मच गया। मेले में घूमने आए डंडीलहोरा वार्ड क्रमांक 16 के कांग्रेस पार्षद पवेंद्र कोडप्पा समेत दो लोगों पर अज्ञात युवकों ने चाकू से जानलेवा हमला कर दिया। हमले में दोनों घायलों को गले, सिर और पेट में गंभीर चोटें आई हैं, जिनका इलाज फिलहाल अस्पताल में जारी है।
प्राप्त जानकारी के अनुसार, सोमवार को डंडीलहोरा के छह युवक मेला घूमने पहुंचे थे। इसी दौरान किसी बात को लेकर उनकी दूसरे ग्रुप के युवकों से कहासुनी हो गई। बहस इतनी बढ़ गई कि अचानक दूसरे ग्रुप के युवकों ने भीड़भाड़ वाले मेले में चाकू निकालकर हमला कर दिया। अचानक हुए इस हमले से मौके पर अफरा-तफरी मच गई और लोग इधर-उधर भागने लगे।
हमले में कांग्रेस पार्षद पवेंद्र कोडप्पा और उनके साथ मौजूद एक अन्य व्यक्ति को निशाना बनाया गया। दोनों के पेट, गर्दन और सिर पर गंभीर वार किए गए, जिससे वे लहूलुहान होकर मौके पर ही गिर पड़े। स्थानीय लोगों की मदद से घायलों को तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उनकी हालत गंभीर बनी हुई है।
CG Crime News: घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू की। चाकूबाजी की शिकायत के आधार पर पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर रही है और यह पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि विवाद किस कारण हुआ और हमले के पीछे क्या मंशा थी।
इस घटना के बाद डंडीलहोरा क्षेत्र में दहशत का माहौल है। मेले जैसे सार्वजनिक और भीड़भाड़ वाले आयोजन में इस तरह की वारदात ने कानून-व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। पुलिस ने इलाके में अतिरिक्त बल तैनात कर दिया है और लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की गहन जांच में जुटी हुई है और अन्य आरोपियों की संलिप्तता की भी जांच की जा रही है।
