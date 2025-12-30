CG Crime News: मेले में चाकूबाजी से हड़कंप… कांग्रेस पार्षद समेत दो घायल, पुलिस ने 2 आरोपियों को दबोचा

CG Crime News: बालोद जिले से चाकूबाजी की एक गंभीर और सनसनीखेज घटना सामने आई है। डंडीलहोरा क्षेत्र में आयोजित मेले के दौरान हुई इस घटना से इलाके में हड़कंप मच गया। मेले में घूमने आए डंडीलहोरा वार्ड क्रमांक 16 के कांग्रेस पार्षद पवेंद्र कोडप्पा समेत दो लोगों पर अज्ञात युवकों ने चाकू से जानलेवा हमला कर दिया। हमले में दोनों घायलों को गले, सिर और पेट में गंभीर चोटें आई हैं, जिनका इलाज फिलहाल अस्पताल में जारी है।