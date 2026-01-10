बड़ी खुशखबरी: इस जिले में आज और कल विशेष लर्निंग लाइसेंस शिविर का होगा आयोजन, देखें Details

शिविर का आयोजन आज प्रातः 11 बजे से शुरू हो गया है। जिला परिवहन अधिकारी ने बताया कि शिविर में लर्निंग लाइसेंस बनवाने के इच्छुक आवेदकों को मौके पर ही आवश्यक प्रक्रिया पूरी करने की सुविधा प्रदान की जाएगी, जिससे उन्हें जिला परिवहन कार्यालय के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। जिला परिवहन अधिकारी ने आम नागरिकों से आग्रह है कि वे अधिक से अधिक संख्या में शिविर में पहुंचकर इस सुविधा का लाभ उठाएं।