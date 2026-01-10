10 जनवरी 2026,

शनिवार

बड़ी खुशखबरी: इस जिले में आज और कल विशेष लर्निंग लाइसेंस शिविर का होगा आयोजन, देखें Details

CG News: सड़क सुरक्षा माह के अवसर पर आम नागरिकों को परिवहन संबंधी सेवाएं सुलभ कराने के उद्देश्य से जिला परिवहन कार्यालय रायगढ़ द्वारा विशेष लर्निंग लाइसेंस शिविर का आयोजन किया जा रहा है।

रायगढ़

image

Khyati Parihar

Jan 10, 2026

विशेष शिविर लगाया जाएगा ( AI Photo )

विशेष शिविर लगाया जाएगा ( AI Photo )

CG News: सड़क सुरक्षा माह के अवसर पर आम नागरिकों को परिवहन संबंधी सेवाएं सुलभ कराने के उद्देश्य से जिला परिवहन कार्यालय रायगढ़ द्वारा विशेष लर्निंग लाइसेंस शिविर का आयोजन किया जा रहा है। कलेक्टर मयंक चतुर्वेदी के निर्देशानुसार यह शिविर 10 और 11 जनवरी 2026 को एनटीपीसी लारा, जिला रायगढ़ में आयोजित किया जा रहा है।

शिविर का आयोजन आज प्रातः 11 बजे से शुरू हो गया है। जिला परिवहन अधिकारी ने बताया कि शिविर में लर्निंग लाइसेंस बनवाने के इच्छुक आवेदकों को मौके पर ही आवश्यक प्रक्रिया पूरी करने की सुविधा प्रदान की जाएगी, जिससे उन्हें जिला परिवहन कार्यालय के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। जिला परिवहन अधिकारी ने आम नागरिकों से आग्रह है कि वे अधिक से अधिक संख्या में शिविर में पहुंचकर इस सुविधा का लाभ उठाएं।

सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने की कोशिश

उल्लेखनीय है कि सड़क सुरक्षा माह के तहत जिले में प्रशासन एवं परिवहन विभाग द्वारा विभिन्न जनजागरूकता कार्यक्रमों के साथ-साथ सुविधा केंद्रित गतिविधियां संचालित की जा रही हैं, ताकि सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाई जा सके और सुरक्षित यातायात व्यवस्था को बढ़ावा मिल सके।

रायगढ़

छत्तीसगढ़

