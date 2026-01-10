यूजीसी का बड़ा आदेश: नए सत्र से कॉलेजों की वेबसाइट पर दिखेगा पूरा शैक्षणिक ब्योरा, छात्रों को मिलेगी राहत

हेमचंद विश्वविद्यालय (Photo PAtrika)
CG News: नए शैक्षणिक सत्र से कॉलेजों में प्रवेश लेने वाले छात्रों को अब फीस, कॉलेज की रैंकिंग, पाठ्यक्रम, शोध कार्य, पेटेंट, शैक्षणिक एवं गैर-शैक्षणिक सुविधाओं जैसी तमाम महत्वपूर्ण जानकारियां संस्थान की वेबसाइट पर ही उपलब्ध होंगी। विवि अनुदान आयोग (यूजीसी) ने इसे अनिवार्य करते हुए सभी उच्च शिक्षण संस्थानों को स्पष्ट निर्देश जारी किए हैं।
यूजीसी के निर्देश के अनुसार कॉलेजों को अपनी विशेषताओं के साथ-साथ छात्रों को मिलने वाली सुविधाओं की जानकारी बिंदुवार वेबसाइट पर अपलोड करनी होगी।
यूजीसी द्वारा अभिभावकों, छात्रों, शोधार्थियों, विशेषज्ञों, पूर्व छात्रों एवं अन्य हितधारकों से उच्च शिक्षा में सुधार को लेकर फीडबैक लिया गया था। रिपोर्ट में सामने आया कि ज्यादातर कॉलेजों की वेबसाइट पर फीस, प्रवेश प्रक्रिया, प्रोस्पेक्टस, फैकल्टी, रिसर्च, लाइब्रेरी, वार्षिक रिपोर्ट जैसी जानकारियां भी नहीं है।
वर्तमान में हेमचंद यादव विवि से संबद्ध 161 कॉलेजों में से किसी भी कॉलेज की वेबसाइट पर यह समग्र जानकारी उपलब्ध नहीं है। प्रवेश के समय दिए जाने वाले प्रोस्पेक्टस में कुछ सीमित जानकारियां होती हैं, लेकिन उनमें स्पष्टता और विस्तार का अभाव रहता है। कई बार छात्रों को केवल भव्य भवन और हाईटेक सुविधाओं का प्रदर्शन कर प्रवेश दे दिया जाता है। यूजीसी का मानना है कि वेबसाइट पर पूरी जानकारी उपलब्ध होने से छात्रों को धोखाधड़ी से बचाया जा सकेगा।
कॉलेजों को अब अपनी वेबसाइट पर निम्न जानकारियां अनिवार्य रूप से अपलोड करनी होंगी-
छात्र कॉलेज में प्रवेश से पहले उसकी वेबसाइट देखकर शैक्षणिक स्तर और उपलब्ध सुविधाओं का आकलन करते हैं। ज्यादातर कॉलेजों की वेबसाइट पर आवश्यक जानकारी नहीं होती। सभी कॉलेजों को अपनी वेबसाइट पर हर पहलू की जानकारी उपलब्ध कराने के निर्देश दिए जाएंगे। इससे छात्र सही कॉलेज चुन सकेंगे। - भूपेंद्र कुलदीप, कुलसचिव, हेमचंद यादव विवि
