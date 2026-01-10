यूजीसी का बड़ा आदेश: नए सत्र से कॉलेजों की वेबसाइट पर दिखेगा पूरा शैक्षणिक ब्योरा, छात्रों को मिलेगी राहत

वर्तमान में हेमचंद यादव विवि से संबद्ध 161 कॉलेजों में से किसी भी कॉलेज की वेबसाइट पर यह समग्र जानकारी उपलब्ध नहीं है। प्रवेश के समय दिए जाने वाले प्रोस्पेक्टस में कुछ सीमित जानकारियां होती हैं, लेकिन उनमें स्पष्टता और विस्तार का अभाव रहता है। कई बार छात्रों को केवल भव्य भवन और हाईटेक सुविधाओं का प्रदर्शन कर प्रवेश दे दिया जाता है। यूजीसी का मानना है कि वेबसाइट पर पूरी जानकारी उपलब्ध होने से छात्रों को धोखाधड़ी से बचाया जा सकेगा।