राजनंदगांव

यूजीसी का बड़ा आदेश: नए सत्र से कॉलेजों की वेबसाइट पर दिखेगा पूरा शैक्षणिक ब्योरा, छात्रों को मिलेगी राहत

Rajnandgaon News: नए शैक्षणिक सत्र से कॉलेजों में प्रवेश लेने वाले छात्रों को अब फीस, कॉलेज की रैंकिंग, पाठ्यक्रम, शोध कार्य, पेटेंट, शैक्षणिक एवं गैर-शैक्षणिक सुविधाओं जैसी तमाम महत्वपूर्ण जानकारियां संस्थान की वेबसाइट पर ही उपलब्ध होंगी।

राजनंदगांव

image

Khyati Parihar

Jan 10, 2026

हेमचंद विश्वविद्यालय (Photo PAtrika)

हेमचंद विश्वविद्यालय (Photo PAtrika)

CG News: नए शैक्षणिक सत्र से कॉलेजों में प्रवेश लेने वाले छात्रों को अब फीस, कॉलेज की रैंकिंग, पाठ्यक्रम, शोध कार्य, पेटेंट, शैक्षणिक एवं गैर-शैक्षणिक सुविधाओं जैसी तमाम महत्वपूर्ण जानकारियां संस्थान की वेबसाइट पर ही उपलब्ध होंगी। विवि अनुदान आयोग (यूजीसी) ने इसे अनिवार्य करते हुए सभी उच्च शिक्षण संस्थानों को स्पष्ट निर्देश जारी किए हैं।

यूजीसी के निर्देश के अनुसार कॉलेजों को अपनी विशेषताओं के साथ-साथ छात्रों को मिलने वाली सुविधाओं की जानकारी बिंदुवार वेबसाइट पर अपलोड करनी होगी।

CG News: इसलिए पड़ी इस व्यवस्था की जरूरत

यूजीसी द्वारा अभिभावकों, छात्रों, शोधार्थियों, विशेषज्ञों, पूर्व छात्रों एवं अन्य हितधारकों से उच्च शिक्षा में सुधार को लेकर फीडबैक लिया गया था। रिपोर्ट में सामने आया कि ज्यादातर कॉलेजों की वेबसाइट पर फीस, प्रवेश प्रक्रिया, प्रोस्पेक्टस, फैकल्टी, रिसर्च, लाइब्रेरी, वार्षिक रिपोर्ट जैसी जानकारियां भी नहीं है।

अभी क्या है स्थिति

वर्तमान में हेमचंद यादव विवि से संबद्ध 161 कॉलेजों में से किसी भी कॉलेज की वेबसाइट पर यह समग्र जानकारी उपलब्ध नहीं है। प्रवेश के समय दिए जाने वाले प्रोस्पेक्टस में कुछ सीमित जानकारियां होती हैं, लेकिन उनमें स्पष्टता और विस्तार का अभाव रहता है। कई बार छात्रों को केवल भव्य भवन और हाईटेक सुविधाओं का प्रदर्शन कर प्रवेश दे दिया जाता है। यूजीसी का मानना है कि वेबसाइट पर पूरी जानकारी उपलब्ध होने से छात्रों को धोखाधड़ी से बचाया जा सकेगा।

छात्रों को मिलेगी बड़ी सुविधा

कॉलेजों को अब अपनी वेबसाइट पर निम्न जानकारियां अनिवार्य रूप से अपलोड करनी होंगी-

  • प्रवेश एवं फीस - फीस संरचना, प्रोस्पेक्टस (सॉफ्ट कॉपी), विभिन्न डिग्री प्रोग्राम की फीस, फीस वापसी नीति, विदेशी छात्रों के लिए नियम
  • शोध एवं नवाचार - रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेल, प्रकाशन, पेटेंट, उद्योग व विदेशी संस्थानों से समझौते
  • शैक्षणिक जानकारी - पाठ्यक्रम, अकादमिक कैलेंडर, विभाग, लाइब्रेरी
  • मान्यता एवं रैंकिंग - विश्वविद्यालय/कॉलेज एक्ट, मान्यता, एके्रडिटेशन, एनएएसी एवं एनआईआरएफ रैंकिंग
  • एलुमनाई एवं सूचना प्रकोष्ठ - एलुमनाई एसोसिएशन, आरटीआई, नोटिस, जॉब अपडेट
  • परिसर सद्भाव व सुरक्षा - शिकायत निवारण तंत्र, आंतरिक शिकायत समिति, एंटी-रैगिंग व्यवस्था

छात्र कॉलेज में प्रवेश से पहले उसकी वेबसाइट देखकर शैक्षणिक स्तर और उपलब्ध सुविधाओं का आकलन करते हैं। ज्यादातर कॉलेजों की वेबसाइट पर आवश्यक जानकारी नहीं होती। सभी कॉलेजों को अपनी वेबसाइट पर हर पहलू की जानकारी उपलब्ध कराने के निर्देश दिए जाएंगे। इससे छात्र सही कॉलेज चुन सकेंगे। - भूपेंद्र कुलदीप, कुलसचिव, हेमचंद यादव विवि

Hindi News / Chhattisgarh / Rajnandgaon / यूजीसी का बड़ा आदेश: नए सत्र से कॉलेजों की वेबसाइट पर दिखेगा पूरा शैक्षणिक ब्योरा, छात्रों को मिलेगी राहत

