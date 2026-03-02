होली पर सनसनी! युवती को कार में जबरन बैठाकर ले गया युवक, यातायात आरक्षक ने बचाई जान…

CG News: छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले में होली के त्योहार के बीच शहर में उस वक्त हड़कंप मच गया, जब एक युवती को काले रंग की क्रेटा कार में जबरन बैठाकर ले जाने का प्रयास किया गया। समय रहते पुलिस की सतर्कता से युवती को सुरक्षित बचा लिया गया। इंदिरा विहार चेकपॉइंट पर तैनात यातायात आरक्षक सुनील मिश्रा की त्वरित कार्रवाई से संभावित बड़ी घटना टल गई।