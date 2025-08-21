Patrika LogoSwitch to English

कांकेर

CG News: धान चोरी का बड़ा खुलासा, 4 आरोपियों से 9.66 लाख का सामान बरामद

CG News: पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 2.66 लाख रुपए के 121 क्विंटल धान के साथ 7 लाख रुपए का ट्रक भी बरामद किया।

कांकेर

Laxmi Vishwakarma

Aug 21, 2025

CG News: कांकेर जिले में 121 क्विंटल धान को ट्रक सहित लेकर भागने वाले गिरोह का पर्दाफाश करते हुए पुलिस ने चार आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों के पास से चोरी गई 305 बोरी धान और ट्रक जब्त कर लिया है। कुल जब्ती की कीमत लगभग 9.66 लाख रुपए आंकी गई है।

CG News: राइस मिल में नहीं मिला चालक और माल

मिली जानकारी के मुताबिक, पुसवाड़ा गांव में रहने वाले प्रदीप कुमार साहू ने 18 अगस्त को कांकेर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। उन्होंने बताया कि वे पुसवाड़ा और आसपास के गांवों से धान खरीदी करते हैं। 16 अगस्त को उन्होंने 305 बोरी में 121 क्विंटल धान खरीदकर ट्रक में लोड करवाया था। बिलासपुर के खपरी गांव में रहने वाला चालक रामप्रसाद निषाद ट्रक लेकर राजिम के रूद्रा राइस मिल के लिए निकला था।

प्रदीप ने चालक से कहा था कि वह कांकेर के कोठारी पेट्रोल पंप में मंडी विल्टी लेकर मिलेगा। लेकिन ट्रक और चालक दोनों वहां नहीं पहुंचे। प्रदीप मौके पर पहुंचे तो देखा कि ट्रक समेत माल लेकर ड्राइवर फरार हो गया है। उन्होंने चालक को फोन किया, लेकिन उनके और परिवार के सभी नंबर ब्लैकलिस्ट कर दिए गए थे। 17 अगस्त की सुबह 10.30 बजे जब किसी तरह संपर्क हुआ, तो ड्राइवर ने खुद के राजिम में होने की बात कही। प्रार्थी जब वहां पहुंचे तो राइस मिल में चालक और माल नहीं मिला।

7 लाख रुपए का ट्रक भी बरामद

CG News: प्रार्थी की रिपोर्ट पर कांकेर थाने में धारा 316(3) के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू की गई। एसएसपी आईके एलिसेला, एएसपी दिनेश कुमार सिन्हा और एसडीओपी मोहसीन खान के मार्गदर्शन में विशेष टीम गठित की गई। टीम को जांच के दौरान पता चला कि मुख्य आरोपी रामप्रसाद निषाद बिलासपुर स्थित अपने गांव खपरी में छिपा है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर उसे हिरासत में लिया। सख्ती से पूछताछ की।

इस दौरान रामप्रसाद ने कबूल किया कि उसने यह काम वेद कुमार साहू, नेमचंद साहू और कामता प्रसाद के साथ मिलकर किया है। इन सभी को उनके घरों से हिरासत में लेकर थाने लाया गया। पूछताछ में सभी ने चोरी की घटना को स्वीकार कर लिया। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 2.66 लाख रुपए के 121 क्विंटल धान के साथ 7 लाख रुपए का ट्रक भी बरामद किया।

CG News: मामला अजमानतीय होने के कारण चारों आरोपियों को बुधवार को कांकेर न्यायालय में पेश किया गया। कार्रवाई में कांकेर टीआई मनीष नागर के साथ एएसआई चेतन साहू, हैड कॉन्स्टेबल शिव कुमार बेसरे, कॉन्स्टेबल श्रवण ठाकुर, राकेश बघेल और वयंत सरोज भी शामिल रहे।

21 Aug 2025 03:55 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Kanker / CG News: धान चोरी का बड़ा खुलासा, 4 आरोपियों से 9.66 लाख का सामान बरामद

