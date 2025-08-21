CG News: धान चोरी का बड़ा खुलासा, 4 आरोपियों से 9.66 लाख का सामान बरामद

प्रदीप ने चालक से कहा था कि वह कांकेर के कोठारी पेट्रोल पंप में मंडी विल्टी लेकर मिलेगा। लेकिन ट्रक और चालक दोनों वहां नहीं पहुंचे। प्रदीप मौके पर पहुंचे तो देखा कि ट्रक समेत माल लेकर ड्राइवर फरार हो गया है। उन्होंने चालक को फोन किया, लेकिन उनके और परिवार के सभी नंबर ब्लैकलिस्ट कर दिए गए थे। 17 अगस्त की सुबह 10.30 बजे जब किसी तरह संपर्क हुआ, तो ड्राइवर ने खुद के राजिम में होने की बात कही। प्रार्थी जब वहां पहुंचे तो राइस मिल में चालक और माल नहीं मिला।