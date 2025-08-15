Patrika LogoSwitch to English

दंतेवाड़ा

CG News: लोकतंत्र के अपमान के खिलाफ सड़कों पर उतरे कांग्रेसी कार्यकर्ता, ‘वोट चोर, गद्दी छोड़’ के लगाए नारे

CG News: कांग्रेसियों ने भाजपा सरकार पर लोकतांत्रिक मूल्यों को रौंदने और जनादेश का अपमान करने का आरोप लगाया।

दंतेवाड़ा

Laxmi Vishwakarma

Aug 15, 2025

कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जमकर की नारेबाजी (Photo source- Patrika)
कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जमकर की नारेबाजी (Photo source- Patrika)

CG News: दंतेवाड़ा जिला कांग्रेस कमेटी दंतेवाड़ा ने गुरुवार देर शाम कथित वोट चोरी और मतदाता सूची में हेराफेरी के विरोध में कैंडल मार्च निकाला। मार्च की शुरुआत राजीव भवन से हुई और जयस्तंभ चौक पर इसका समापन हुआ। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने हाथों में मोमबत्तियां, तख्तियां और बैनर लेकर 'वोट चोर, गद्दी छोड़', 'चौकीदार चोर है' और 'वोट चोर सरकार' जैसे नारे लगाए।

प्रदर्शनकारियों ने भाजपा सरकार पर लोकतांत्रिक मूल्यों को रौंदने और जनादेश का अपमान करने का आरोप लगाया। मार्च के दौरान कार्यकर्ता मुख्य मार्गों से होते हुए नारेबाजी करते आगे बढ़े। इसी बीच कुछ स्थानों पर कांग्रेस और भाजपा कार्यकर्ताओं के बीच आमना-सामना भी हुआ, जिस पर कांग्रेसियों ने जोरदार विरोध दर्ज कराया।

CG News: नेतृत्व और मौजूदगी

इस विरोध प्रदर्शन में जिला कांग्रेस अध्यक्ष अवधेश गौतम, देवती महेंद्र कर्मा, छविंद्र कर्मा, शकील रिजवी, विमल सुराना, तूलिका कर्मा, सुलोचना कर्मा, प्रवीण राणा, मंगल भवानी, वीरेंद्र गुप्ता, भीमसेन सैन मंडावी, विमल सलाम, रविश सुराना, जितेंद्र कश्यप, मनीष ठाकुर सहित महिला कांग्रेस, युवा कांग्रेस और विभिन्न ब्लॉकों के पदाधिकारी व कार्यकर्ता शामिल हुए।

Published on:

15 Aug 2025 12:49 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Dantewada / CG News: लोकतंत्र के अपमान के खिलाफ सड़कों पर उतरे कांग्रेसी कार्यकर्ता, ‘वोट चोर, गद्दी छोड़’ के लगाए नारे

