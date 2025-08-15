CG News: लोकतंत्र के अपमान के खिलाफ सड़कों पर उतरे कांग्रेसी कार्यकर्ता, ‘वोट चोर, गद्दी छोड़’ के लगाए नारे

CG News: दंतेवाड़ा जिला कांग्रेस कमेटी दंतेवाड़ा ने गुरुवार देर शाम कथित वोट चोरी और मतदाता सूची में हेराफेरी के विरोध में कैंडल मार्च निकाला। मार्च की शुरुआत राजीव भवन से हुई और जयस्तंभ चौक पर इसका समापन हुआ। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने हाथों में मोमबत्तियां, तख्तियां और बैनर लेकर 'वोट चोर, गद्दी छोड़', 'चौकीदार चोर है' और 'वोट चोर सरकार' जैसे नारे लगाए।