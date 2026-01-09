Naxalites Surrender: दंतेवाड़ा में ऐतिहासिक सरेंडर, 64 माओवादियों ने छोड़ा हिंसा का रास्ता

Naxalites Surrender: छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित बस्तर इलाके में शांति और विकास की दिशा में सुरक्षा बलों को एक बड़ी कामयाबी मिली है। दंतेवाड़ा जिले में "पुना मार्गेम (पुनर्वास के ज़रिए फिर से ज़िंदा होना)" कैंपेन से प्रभावित होकर, कुल 64 माओवादी कैडरों ने सरेंडर किया, जिनमें 36 इनामी माओवादी कैडरों के नाम शामिल हैं। सरेंडर करने वाले माओवादियों पर कुल ₹11.95 मिलियन का इनाम घोषित किया गया था।