9 जनवरी 2026,

शुक्रवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

राशिफल 2026

Magh Mela 2026

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

video_icon

शॉर्ट्स

catch_icon

प्लस

epaper_icon

ई-पेपर

profile_icon

प्रोफाइल

दंतेवाड़ा

Naxalites Surrender: दंतेवाड़ा में ऐतिहासिक सरेंडर, 64 माओवादियों ने छोड़ा हिंसा का रास्ता

Naxalites Surrender: छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा जिले में नक्सल विरोधी अभियान ‘पूना मारगेम’ को बड़ी सफलता मिली है। कुल 64 माओवादियों ने आत्मसमर्पण किया।

less than 1 minute read
Google source verification

दंतेवाड़ा

image

Laxmi Vishwakarma

Jan 09, 2026

नक्सल विरोधी अभियान को बड़ी कामयाबी (photo source- Patrika)

नक्सल विरोधी अभियान को बड़ी कामयाबी (photo source- Patrika)

Naxalites Surrender: छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित बस्तर इलाके में शांति और विकास की दिशा में सुरक्षा बलों को एक बड़ी कामयाबी मिली है। दंतेवाड़ा जिले में "पुना मार्गेम (पुनर्वास के ज़रिए फिर से ज़िंदा होना)" कैंपेन से प्रभावित होकर, कुल 64 माओवादी कैडरों ने सरेंडर किया, जिनमें 36 इनामी माओवादी कैडरों के नाम शामिल हैं। सरेंडर करने वाले माओवादियों पर कुल ₹11.95 मिलियन का इनाम घोषित किया गया था।

Naxalites Surrender: अधिकारियों की मौजूदगी में सरेंडर

सरेंडर करने वाले माओवादी दरभा डिवीजन, साउथ बस्तर, वेस्ट बस्तर, मार एरिया और ओडिशा राज्य में एक्टिव थे। इनमें 18 महिला और 45 पुरुष माओवादी शामिल हैं। इनामी माओवादियों में 8 लाख रुपए के इनामी 7 माओवादी, 5 लाख रुपए के इनामी 7 माओवादी, 2 लाख रुपए के इनामी 8 माओवादी, 1 लाख रुपए के इनामी 11 माओवादी और 50 हजार रुपए के इनामी 3 माओवादी शामिल हैं।

सभी माओवादियों ने DRG ऑफिस दंतेवाड़ा में CRPF दंतेवाड़ा रेंज के डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल (रेंज) राकेश चौधरी, पुलिस सुपरिटेंडेंट गौरव राय, CRPF की 111वीं, 195वीं और 230वीं बटालियन के कमांडेंट, एडिशनल पुलिस सुपरिटेंडेंट रामकुमार बर्मन और दूसरे सीनियर अधिकारियों की मौजूदगी में सरेंडर किया।

विकास के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध

Naxalites Surrender: बस्तर रेंज के पुलिस महानिरीक्षक सुंदरराज पट्टिलिंगम ने कहा कि पूना मार्गम (पुनर्वास के ज़रिए बहाली) बस्तर में स्थायी शांति, सम्मान और समग्र विकास की दिशा में एक बदलाव लाने वाली पहल के रूप में सामने आई है। उन्होंने कहा कि भारत सरकार, छत्तीसगढ़ सरकार, दंतेवाड़ा पुलिस, CRPF और स्थानीय प्रशासन इस क्षेत्र में शांति स्थापना, पुनर्वास और समावेशी विकास के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध हैं।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Updated on:

09 Jan 2026 04:08 pm

Published on:

09 Jan 2026 04:06 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Dantewada / Naxalites Surrender: दंतेवाड़ा में ऐतिहासिक सरेंडर, 64 माओवादियों ने छोड़ा हिंसा का रास्ता

बड़ी खबरें

View All

दंतेवाड़ा

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

Anganwadi Bharti Bharti: आंगनबाड़ी सहायिका के रिक्त पदों पर भर्ती, इस तारीख तक करें आवेदन

Anganwadi Bharti Bharti: आंगनबाड़ी सहायिका के रिक्त पदों पर भर्ती, इस तारीख तक करें आवेदन
दंतेवाड़ा

देशी जुगाड़: बिना मशीन, बिना इंजीनियर… बांस-पत्थर से आदिवासियों ने बना डाला पुल

Bastar hindi news, Chhattisgarh news
दंतेवाड़ा

18 करोड़ का 30 हजार क्विंटल चावल खराब!

18 करोड़ का 30 हजार क्विंटल चावल खराब(photo-AI)
दंतेवाड़ा

CG News: नक्सल मोर्चे पर ऐतिहासिक कामयाबी, 2025 में टूटे सारे रेकॉर्ड, बस्तर पुलिस ने दिया ब्योरा

CG News: नक्सल मोर्चे पर ऐतिहासिक कामयाबी, 2025 में टूटे सारे रेकॉर्ड, बस्तर पुलिस ने दिया ब्योरा
Patrika Special News

नया नियम: 1.50 लाख गैस उपभोक्ताओं के लिए बड़ी खबर, अगर नहीं किया ये काम तो… जानिए अभी

LPG cylinder
दंतेवाड़ा
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.