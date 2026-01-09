Naxalites Surrender: दंतेवाड़ा में ऐतिहासिक सरेंडर, 64 माओवादियों ने छोड़ा हिंसा का रास्ता

नक्सल विरोधी अभियान को बड़ी कामयाबी (photo source- Patrika)
Naxalites Surrender: छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित बस्तर इलाके में शांति और विकास की दिशा में सुरक्षा बलों को एक बड़ी कामयाबी मिली है। दंतेवाड़ा जिले में "पुना मार्गेम (पुनर्वास के ज़रिए फिर से ज़िंदा होना)" कैंपेन से प्रभावित होकर, कुल 64 माओवादी कैडरों ने सरेंडर किया, जिनमें 36 इनामी माओवादी कैडरों के नाम शामिल हैं। सरेंडर करने वाले माओवादियों पर कुल ₹11.95 मिलियन का इनाम घोषित किया गया था।
सरेंडर करने वाले माओवादी दरभा डिवीजन, साउथ बस्तर, वेस्ट बस्तर, मार एरिया और ओडिशा राज्य में एक्टिव थे। इनमें 18 महिला और 45 पुरुष माओवादी शामिल हैं। इनामी माओवादियों में 8 लाख रुपए के इनामी 7 माओवादी, 5 लाख रुपए के इनामी 7 माओवादी, 2 लाख रुपए के इनामी 8 माओवादी, 1 लाख रुपए के इनामी 11 माओवादी और 50 हजार रुपए के इनामी 3 माओवादी शामिल हैं।
सभी माओवादियों ने DRG ऑफिस दंतेवाड़ा में CRPF दंतेवाड़ा रेंज के डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल (रेंज) राकेश चौधरी, पुलिस सुपरिटेंडेंट गौरव राय, CRPF की 111वीं, 195वीं और 230वीं बटालियन के कमांडेंट, एडिशनल पुलिस सुपरिटेंडेंट रामकुमार बर्मन और दूसरे सीनियर अधिकारियों की मौजूदगी में सरेंडर किया।
Naxalites Surrender: बस्तर रेंज के पुलिस महानिरीक्षक सुंदरराज पट्टिलिंगम ने कहा कि पूना मार्गम (पुनर्वास के ज़रिए बहाली) बस्तर में स्थायी शांति, सम्मान और समग्र विकास की दिशा में एक बदलाव लाने वाली पहल के रूप में सामने आई है। उन्होंने कहा कि भारत सरकार, छत्तीसगढ़ सरकार, दंतेवाड़ा पुलिस, CRPF और स्थानीय प्रशासन इस क्षेत्र में शांति स्थापना, पुनर्वास और समावेशी विकास के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध हैं।
बड़ी खबरेंView All
दंतेवाड़ा
छत्तीसगढ़
ट्रेंडिंग