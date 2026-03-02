CG News: हॉस्टल में 10वीं के छात्र की मौत, हाथ में लिखा सुसाइड नोट

घटना में सबसे चौंकाने वाली बात यह रही कि मृत छात्र ने अपने हाथ पर पेन से संदेश लिखा था, अलविदा दोस्तों, ये मैं अपनी मर्जी से कर रहा हूं, किसी को परेशान न करें। इस संदेश ने मामले को और संवेदनशील बना दिया है। सूचना मिलते ही पुलिस और शिक्षा विभाग के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे। पुलिस ने मर्ग कायम कर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। रौशन के पिता का पहले ही देहांत हो चुका था और घर में उसकी मां और बड़ा भाई हैं।