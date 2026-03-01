विश्व प्रसिद्ध दंतेवाड़ा फागुन मड़ई: द्वादशी की सप्तम पालकी में उमड़ा श्रद्धालुओं का सैलाब, आस्था का दिखा अद्भुत संगम

मां दंतेश्वरी की डोली निकलते ही पूरा नगर भक्ति और उत्साह से सराबोर हो उठा। मान्यता है कि गंवरमार के दिन माता अपने क्षेत्रवासियों को विशेष आशीर्वाद देने निकलती हैं। इस अवसर पर मां भद्रकाली का छत्र भी डोली के साथ रहा, जिसे स्थानीय परंपरा में देवी का प्रतीक रूप माना जाता है। फागुन मड़ई में लगभग 900 से 1000 गांवों से देवी-देवताओं की डोलियां पहुंचती हैं, जिससे यह आयोजन महासंगम का रूप ले लेता है। अलग-अलग क्षेत्रों से आए देवी-देवताओं की उपस्थिति मेले की भव्यता को और मनोहारी बनाती है।