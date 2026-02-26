NMDC की बचेली खदान में बड़ा हादसा, ब्लू डस्ट में 300 मीटर नीचे गिरी पोकलेन, मशीन ऑपरेटर घायल

दुर्घटना के समय मशीन ऑपरेटर वेद प्रकाश पांडेय मशीन के केबिन में मौजूद थे। उन्हें गंभीर हालत में तत्काल बचेली स्थित अपोलो अस्पताल पहुंचाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद चिकित्सकों ने बेहतर इलाज के लिए हैदराबाद रेफर कर दिया। घटना के संबंध में एनएमडीसी प्रबंधन की ओर से देर शाम तक कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया। हालांकि सूत्रों का कहना है कि दुर्घटना के कारणों की जांच की संभावना है।