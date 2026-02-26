CG News: विकासोन्मुखी बजट में महिलाओं पर विशेष फोकस, बेटियों को मिलेगा 1.50 लाख रुपए का संबल

पायल गुप्ता ने कहा कि बजट में महिला स्वावलंबन, स्वरोजगार और स्वयं सहायता समूहों को प्रोत्साहन देने के लिए महत्वपूर्ण प्रावधान किए गए हैं। मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार, बालिकाओं की शिक्षा और पोषण योजनाओं पर विशेष ध्यान दिया गया है। उनके अनुसार यह बजट महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने और आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। उन्होंने कहा कि बजट में सड़क निर्माण, पेयजल व्यवस्था, स्वच्छता, शिक्षा संस्थानों के उन्नयन और स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने के लिए भी विशेष प्रावधान किए गए हैं।