Naxal News: नक्सलियों के खुफिया जगह पर पहुंचे सुरक्षाबल, भारी मात्रा में विस्फोटक, राशन और IED बरामद

CG Naxal News: छत्तीसगढ़ शासन की नक्सल उन्मूलन नीति के तहत जिला नारायणपुर के अबूझमाड़ क्षेत्र में चलाए जा रहे नक्सल विरोधी अभियानों के दौरान सुरक्षा बलों को एक बार फिर बड़ी सफलता मिली है। 53वीं वाहिनी भारत-तिब्बत सीमा पुलिस (आईटीबीपी) के सेनानी संजय कुमार के मार्गदर्शन एवं उप सेनानी तेजवीर सिंह के नेतृत्व में नारायणपुर पुलिस डीआरजी और आईटीबीपी की संयुक्त टीम द्वारा घोर नक्सल प्रभावित क्षेत्र ग्राम मडोदा से भोटोर के मध्य एक संयुक्त सर्च ऑपरेशन संचालित किया गया।