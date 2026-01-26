दंतेवाड़ा की बुधरी ताती को पद्मश्री पुरस्कार, अबूझमाड़ और दुर्गम वनांचल क्षेत्रों में जलाई शिक्षा–स्वास्थ्य की मशाल, जानिए उनके बारे में..

दंतेवाड़ा जिला के गीदम से करीब दस किमी दूर हीरानार गांव है। इस गांव की निवासी बुधरी ताती को रविवार की दोपहर मोबाइल पर एक संदेश आया कि आप को भारत सरकार ने पद्मश्री पुरस्कार के लिए चुना है। वे कुछ समझ पाती इससे पहले ही काल डिस्कनेक्ट हो गया। लेकिन इसके बाद लगातार उनका मोबाइल घनघनाने लगा। बुधरी ताती ने बताया कि जब लोगों ने उन्हें बधाई व शुभकामनाएं देना शुरू कर दिया तब पता चला कि उन्हें भारत सरकार ने पद्मश्री के लिए चयनित किया है। उन्होंने कहा कि सरकार ने जो सम्मान दिया है व समाज को दिया है, समाज से जो सम्मान मिला है उसके लिए मैं समाज की आभारी हूं।