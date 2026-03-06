6 मार्च 2026,

दंतेवाड़ा

राशन कार्डधारियों को राहत! फरवरी में नहीं मिला चावल? मार्च में मिलेगा दो महीने का राशन एक साथ

CG Ration: जिन हितग्राहियों को फरवरी माह का राशन नहीं मिल पाया था, उन्हें अब मार्च में फरवरी और मार्च दोनों महीनों का राशन एक साथ दिया जाएगा।

2 min read
Google source verification

दंतेवाड़ा

image

Shradha Jaiswal

Mar 06, 2026

राशन कार्डधारियों को राहत! फरवरी में नहीं मिला चावल? मार्च में मिलेगा दो महीने का राशन एक साथ(photo-patrika)

राशन कार्डधारियों को राहत! फरवरी में नहीं मिला चावल? मार्च में मिलेगा दो महीने का राशन एक साथ(photo-patrika)

PDS news in CG: छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा जिले के राशन कार्डधारियों के लिए राहत भरी खबर है। जिन हितग्राहियों को फरवरी माह का राशन नहीं मिल पाया था, उन्हें अब मार्च में फरवरी और मार्च दोनों महीनों का राशन एक साथ दिया जाएगा। जिला प्रशासन ने इस संबंध में निर्देश जारी कर राशन दुकानों के माध्यम से एकमुश्त वितरण की व्यवस्था की है।

PDS news in CG: फरवरी का राशन नहीं मिलने वालों को मिलेगा लाभ

प्रशासन के अनुसार जिन राशन कार्डधारियों को फरवरी 2026 का राशन किसी कारणवश नहीं मिल सका था, उन्हें मार्च माह में दोनों महीनों का राशन एक साथ दिया जाएगा। इसके लिए हितग्राहियों को अपनी संबंधित शासकीय उचित मूल्य दुकान पर जाकर राशन प्राप्त करना होगा।

चावल की कमी के कारण प्रभावित हुआ था वितरण

जानकारी के अनुसार फरवरी माह में प्रदाय केंद्रों पर आबंटन के अनुसार चावल की उपलब्धता कम होने के कारण राशन वितरण प्रभावित हुआ था। बाद में नागरिक आपूर्ति निगम द्वारा उपलब्धता वाले केंद्रों से चावल का परिवहन कर उचित मूल्य दुकानों में भंडारण कराया जा रहा है, ताकि हितग्राहियों को राशन समय पर उपलब्ध कराया जा सके।

भंडारण प्रक्रिया पूरी करने के लिए समय सीमा बढ़ाई

खाद्य विभाग ने फरवरी माह के खाद्यान्न भंडारण को पूरा करने के लिए उचित मूल्य दुकानों में डीओ और टीसी की वैधता तिथि 15 मार्च 2026 तक बढ़ा दी है। इससे शेष दुकानों में भी खाद्यान्न का भंडारण पूरा किया जा सकेगा।

इन खाद्यान्नों का भी किया जाता है वितरण

जिले में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत पात्र राशन कार्डधारियों को चावल के साथ अन्य आवश्यक खाद्य सामग्री भी दी जाती है। इसके तहत प्रत्येक राशन कार्ड पर प्रति माह राज्य योजना के अंतर्गत चना 2 किलो, गुड़ 2 किलो, नमक 1 से 2 किलो और शक्कर 1 किलो वितरित किया जाता है। इन सामग्रियों की खरीद और आपूर्ति की जिम्मेदारी राज्य की उपार्जन एजेंसी और नागरिक आपूर्ति निगम द्वारा की जाती है।

प्रशासन की अपील

जिला प्रशासन ने अपील की है कि जिन हितग्राहियों को फरवरी माह का राशन नहीं मिला है, वे अपनी नजदीकी शासकीय उचित मूल्य दुकान पर जाकर फरवरी और मार्च दोनों महीनों का राशन एक साथ प्राप्त कर लें, ताकि किसी भी पात्र हितग्राही को खाद्यान्न से वंचित न रहना पड़े।

दंतेवाड़ा

छत्तीसगढ़

