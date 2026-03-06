राशन कार्डधारियों को राहत! फरवरी में नहीं मिला चावल? मार्च में मिलेगा दो महीने का राशन एक साथ

जिले में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत पात्र राशन कार्डधारियों को चावल के साथ अन्य आवश्यक खाद्य सामग्री भी दी जाती है। इसके तहत प्रत्येक राशन कार्ड पर प्रति माह राज्य योजना के अंतर्गत चना 2 किलो, गुड़ 2 किलो, नमक 1 से 2 किलो और शक्कर 1 किलो वितरित किया जाता है। इन सामग्रियों की खरीद और आपूर्ति की जिम्मेदारी राज्य की उपार्जन एजेंसी और नागरिक आपूर्ति निगम द्वारा की जाती है।