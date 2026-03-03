CG Murder News: रिश्तों पर लालच भारी! पोते ने की दादा की हत्या, दो साल बाद गिरफ्तारी

पुलिस के अनुसार हत्या के पीछे जमीन अधिग्रहण की मुआवजा राशि का विवाद था। ग्राम नेरली की संयुक्त खाते की जमीन को एनएमडीसी लिमिटेड ने बैलाडिला से नगरनार क्षेत्र तक स्लरी पाइपलाइन और अन्य परियोजनाओं के लिए अधिग्रहित किया था। सितंबर 2023 में मुआवजा राशि जारी होने के बाद परिवार में मतभेद शुरू हो गए। आरोप है कि पोते राकेश तेलाम ने खातेदारों को मृत दर्शाकर चेक प्राप्त किया और पूरी राशि अपने खाते में जमा कर ली।