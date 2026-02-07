मौसम बदलते ही बैलाडिला में दिखा प्रकृति का दुर्लभ दृश्य, सैकड़ों चमगादड़ एक साथ उड़ते नजर आए

Bastar Weather Change: बैलाडिला लौह नगरी क्षेत्र में इन दिनों मौसम के बदलाव के साथ प्रकृति का एक अनोखा और दुर्लभ दृश्य देखने को मिल रहा है। शाम ढलते ही सैकड़ों की संख्या में चमगादड़ एक साथ आसमान में उड़ान भरते हुए गोल-गोल चक्कर लगाते नजर आ रहे हैं। यह दृश्य स्थानीय नागरिकों के लिए कौतूहल व चर्चा का विषय बना हुआ है।