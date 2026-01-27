27 जनवरी 2026,

मंगलवार

दंतेवाड़ा

मां दंतेश्वरी के गले से सोने की लॉकेट, चांदी की चैन समेत अष्टधातु की तीन मूर्तियां चोरी, मची खलबली

Danteshwari temple: छत्तीसगढ़ की ऐतिहासिक मंदिर मां दंतेश्वरी में लाखों की चोरी हो गई। आरोपियों ने मां के गले से सोने की लॉकेट, चांदी की चैन समेत अष्टधातु की तीन मूर्तियां चुरा कर ले गए..

दंतेवाड़ा

image

Chandu Nirmalkar

Jan 27, 2026

danteshwari temple

दंतेश्वरी माता मंदिर में लाखों की चोरी ( photo - Patrika)

Danteshwari temple: बस्तर की आराध्य देवी मां दंतेश्वरी के ऐतिहासिक मंदिर में देर रात चोरी की सनसनीखेज घटना सामने आई है। अज्ञात नकाबपोश चोर मंदिर के गर्भगृह में घुसकर मां दंतेश्वरी के गले से चांदी की चैन व सोने की लॉकेट तथा मां उग्रतारा के गले से सोने का हार चोरी कर फरार हो गया। इसके साथ ही चोर मंदिर में रखी अष्टधातु की तीन मूर्तियां भी अपने साथ ले गया। चोरी गए आभूषणों की कीमत लाखों रुपये बताई जा रही है।

जानकारी के मुताबिक वारदात के दौरान मंदिर की सुरक्षा के लिए तैनात दो नगर सैनिक एक साथ छुट्टी पर थे। घटना की जानकारी मिलते ही कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी गई है।

Danteshwari temple: 50 कदम दूर सीआरपीएफ की सशस्त्र तैनाती, फिर भी चोरी

गौरतलब है कि मंदिर परिसर के समीप ही राजा के राजमहल की सुरक्षा के लिए सीआरपीएफ के जवानों की सशस्त्र तैनाती की गई है। सीआरपीएफ के बैरक घटनास्थल से महज 50 कदम की दूरी पर स्थित हैं। इसके बावजूद मंदिर में चोरी की घटना ने सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं।

दीवार फांदकर मंदिर परिसर में किया प्रवेश

मंदिर प्रशासन से प्राप्त जानकारी के अनुसार अज्ञात चोर ने मंदिर के ज्योति कलश स्थापना कक्ष की दीवार फांदकर परिसर में प्रवेश किया। इसके बाद मंदिर के पीछे स्थित दरवाजे को तोड़ते हुए वह गर्भगृह तक पहुंचा और चोरी की वारदात को अंजाम दिया।

स्वर्ण आभूषणों की कीमत लाखों में

चोर ने मां उग्रतारा के गले में पहना सोने का हार, मां दंतेश्वरी के गले से सोने की लॉकेट व चांदी की चैन चोरी कर ली। इसके अलावा गर्भगृह में स्थापित अष्टधातु की तीन मूर्तियां भी ले गया। चोर ने मंदिर में रखी दानपेटी को तोडऩे का प्रयास किया, लेकिन वह इसमें सफल नहीं हो सका।

पुलिस पेट्रोलिंग पर सवाल

शहर के सबसे प्रमुख और संवेदनशील धार्मिक स्थल में रात के समय हुई इस चोरी ने कोतवाली पुलिस की पेट्रोङ्क्षलग व्यवस्था को कठघरे में खड़ा कर दिया है। गणतंत्र दिवस के मद्देनजर शहर में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी होने के दावों के बीच हुई यह वारदात पुलिस की तैयारियों की पोल खोलती नजर आ रही है।

रात 11 बजे बंद हुए थे मंदिर के कपाट

मंदिर के प्रधान पुजारी उदयचंद्र पाणिग्रही ने बताया कि वे रात करीब 11 बजे तक मंदिर में मौजूद थे, उसके बाद विधिवत कपाट बंद कर घर चले गए थे। सुबह करीब 7 बजे जब पुजारी किशोरचंद्र पाणिग्रही मंदिर खोलने पहुंचे, तो गर्भगृह अस्त-व्यस्त

जल्द पकड़े जाएंगे चोर : पुलिस

फिलहाल पुलिस मंदिर परिसर से जुटाए गए साक्ष्यों, सीसीटीवी फुटेज और तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर अज्ञात आरोपी की तलाश में जुटी हुई है। सीसीटीवी कैमरों में एक नकाबपोश युवक नजर आने की बात सामने आई है। पुलिस जल्द ही आरोपी को गिरफ्तार कर चोरी गए सामान की बरामदगी करेगी।

भोला सिंह राजपूत, थाना प्रभारी कोतवाली मिला। संदेह होने पर जांच की गई, जिसके बाद चोरी की पुष्टि हुई और तत्काल पुलिस को सूचना दी गई।

Published on:

27 Jan 2026 04:48 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Dantewada / मां दंतेश्वरी के गले से सोने की लॉकेट, चांदी की चैन समेत अष्टधातु की तीन मूर्तियां चोरी, मची खलबली

