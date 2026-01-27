मां दंतेश्वरी के गले से सोने की लॉकेट, चांदी की चैन समेत अष्टधातु की तीन मूर्तियां चोरी, मची खलबली

Danteshwari temple: बस्तर की आराध्य देवी मां दंतेश्वरी के ऐतिहासिक मंदिर में देर रात चोरी की सनसनीखेज घटना सामने आई है। अज्ञात नकाबपोश चोर मंदिर के गर्भगृह में घुसकर मां दंतेश्वरी के गले से चांदी की चैन व सोने की लॉकेट तथा मां उग्रतारा के गले से सोने का हार चोरी कर फरार हो गया। इसके साथ ही चोर मंदिर में रखी अष्टधातु की तीन मूर्तियां भी अपने साथ ले गया। चोरी गए आभूषणों की कीमत लाखों रुपये बताई जा रही है।