राष्ट्रीय मतदाता दिवस पर नए युवा मतदाताओं को मिला ईपिक कार्ड, पुलिस अधीक्षक ने मतदान की दिलाई शपथ

Jan 25, 2026

National Voters' Day: भारत के संविधान में विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका को पृथक-पृथक अधिकार प्रदत्त है, और देश के संविधान में मतदाता को प्रदत्त जो मताधिकार प्राप्त है वह लोकतांत्रिक शासन प्रणाली में महत्वपूर्ण है। मतदाता के पास मताधिकार के रूप में बड़ी ताकत है, जो विधायिका के निर्वाचन में अहम भूमिका निभाता है और प्रजातांत्रिक प्रणाली में वह सजग होकर जनप्रतिनिधियों के निर्वाचन को पूरा करता है।

नये मतदाताओं को मतदान की शपथ

वर्तमान दौर में इस महत्ती प्रक्रिया में युवा मतदाताओं की अहम भूमिका है, अतः अपने जनप्रतिनिधि का चुनाव करने के लिए निष्पक्ष और निर्भीकता के साथ मताधिकार का प्रयोग करें। जिससे लोकतंत्र को और मजबूती प्रदान किया जा सकें’’। आज संयुक्त जिला कार्यालय भवन के सभाकक्ष में राष्ट्रीय मतदाता दिवस कार्यक्रम के अवसर पर पुलिस अधीक्षक गौरव रॉय ने उक्त आशय के साथ विचार प्रकट किए।

उन्होंने युवा मतदाताओं को शुभकामनाएं देते कहा कि आज युवा मतदाताओं का नाम जोड़ने सहित उन्हे ईपिक कार्ड मिल रहा है। इन युवा मतदाताओं के कंधे पर बड़ी जिम्मेदारी है। वे हरेक निर्वाचन में सजगता के साथ मताधिकार कर देश के लोकतंत्र को मजबूत बनाने में सक्रिय सहभागिता निभायें।

विगत निर्वाचन में इस क्षेत्र में वोटिंग प्रतिशत बढ़ा जिसका पूरा श्रेय युवाओं को है। इस आदिवासी बहुल क्षेत्र में वोटिंग प्रतिशत का बढ़ना बहुत मायने रखता है। इसके साथ ही पुलिस अधीक्षक गौरव रॉय ने सभी अधिकारियों, कर्मचारियों तथा नये मतदाताओं को मतदान की शपथ भी दिलाई।

युवा मतदाताओं के कंधे पर बड़ी जिम्मेदारी

National Voters' Day: इस मौके पर जिला पंचायत सीईओ जयंत नाहटा ने कहा कि हम दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश के नागरिक हैं। भारत को लोकतांत्रिक शासन प्रणाली देने के लिए हमारे पूर्वजों ने जो योगदान दिया है। इस लोकतांत्रिक प्रणाली को अक्षुण्ण बनाए रखना हम देशवासियों का कर्तव्य है। आज युवा मतदाताओं का नाम जोड़ने सहित उन्हें ईपिक कार्ड मिल रहा है।

इन युवा मतदाताओं के कंधे पर बड़ी जिम्मेदारी है। वे हरेक निर्वाचन में सजगता के साथ मताधिकार कर देश के लोकतंत्र को मजबूत बनाने में सहभागिता निभाएं। इस अवसर पर नए मतदाताओं को ईपिक कार्ड प्रदान करने सहित पुष्पमाला पहनाकर स्वागत किया गया। वहीं निर्वाचन संबंधित उत्कृष्ट दायित्व निर्वहन करने वाले बीएलओ, लिपिक वर्ग को प्रशस्ति पत्र प्रदान किया गया। इस अवसर अपर कलेक्टर राजेश पात्रे सहित अन्य अधिकारी एवं कर्मचारी, नये युवा मतदाता मौजूद थे।

दंतेवाड़ा

छत्तीसगढ़

