राष्ट्रीय मतदाता दिवस पर नए युवा मतदाताओं को मिला ईपिक कार्ड, पुलिस अधीक्षक ने मतदान की दिलाई शपथ

इन युवा मतदाताओं के कंधे पर बड़ी जिम्मेदारी है। वे हरेक निर्वाचन में सजगता के साथ मताधिकार कर देश के लोकतंत्र को मजबूत बनाने में सहभागिता निभाएं। इस अवसर पर नए मतदाताओं को ईपिक कार्ड प्रदान करने सहित पुष्पमाला पहनाकर स्वागत किया गया। वहीं निर्वाचन संबंधित उत्कृष्ट दायित्व निर्वहन करने वाले बीएलओ, लिपिक वर्ग को प्रशस्ति पत्र प्रदान किया गया। इस अवसर अपर कलेक्टर राजेश पात्रे सहित अन्य अधिकारी एवं कर्मचारी, नये युवा मतदाता मौजूद थे।