4.94 लाख से अधिक मतदाताओं के नाम कटे, रायपुर के 4.22 लाख वोटर अटके, 14 फरवरी तक चलेगा सत्यापन

voter list update: जिले में जिन मतदाताओं के दस्तावेज अपूर्ण थे, ऐसे करीब 1.33 लाख मतदाताओं को सी कैटेगरी में रखा गया है। इन सभी मतदाताओं को नोटिस जारी किया गया है, जो कि हर दिन जोन कार्यालय में आकर अपने दस्तावेज जमा कर रहे हैं। इन मतदाताओं के दस्तावेज की जांच कर मतदाता कन्फर्म किया जा रहा है। लेकिन मतदाताओं में जागरुकता की कमी होने के कारण काफी कम संख्या में दस्तावेज सत्यापन कर मतदाता पहुंच रहे हैं। इसी तरह नाम जुड़वाने वाले मतदाताओं की संख्या भी कम है।