CG News: कमरे से आई झगड़े की आवाज, कुछ देर बाद युवक-युवती की फंदे पर लटकी मिली लाश

CG News: छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा शहर में एक युवक और युवती की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत से इलाके में सनसनी फैल गई। दोनों एक किराए के मकान में साथ रह रहे थे और रविवार शाम फांसी के फंदे पर लटके मिले। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को नीचे उतारकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया।