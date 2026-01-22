Bharat Bandh: मजदूर विरोधी श्रम कानूनों के खिलाफ ट्रेड यूनियनों का ऐलान, 12 फरवरी को भारत बंद का दिया अल्टीमेटम

ज्ञापन के माध्यम से ट्रेड यूनियनों ने स्पष्ट किया कि केंद्र सरकार की मजदूर विरोधी नीतियों के खिलाफ देश की 10 प्रमुख केंद्रीय ट्रेड यूनियनें 12 फरवरी को राष्ट्रव्यापी हड़ताल पर रहेंगी, जिसके तहत भारत बंद किया जाएगा। यूनियनों ने बताया कि यह आंदोलन मजदूरों के अधिकारों की रक्षा और सामाजिक न्याय की मांग को लेकर किया जा रहा है। ज्ञापन में ठेका मजदूरों के वर्ष 2024 से लंबित वेतन समझौते को शीघ्र लागू करने, समान काम के लिए समान वेतन, न्यूनतम 26 हजार रुपये मासिक वेतन सुनिश्चित करने, निजीकरण का विरोध तथा श्रमिक हितों की रक्षा जैसे अहम मुद्दों को प्रमुखता से उठाया गया है।