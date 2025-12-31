CG News: नक्सल मोर्चे पर ऐतिहासिक कामयाबी, 2025 में टूटे सारे रेकॉर्ड, बस्तर पुलिस ने दिया ब्योरा

नक्सल मोर्चे पर सफलता का एक बड़ा कारण दूरस्थ इलाकों में फोर्स के कैंपों की स्थापना रही। वर्ष 2025 में बीजापुर में 18, नारायणपुर में 22 और सुकमा में 12 नए कैंप स्थापित किए गए। कुल 52 कैंपों को अब केवल सुरक्षा चौकियों तक सीमित नहीं रखा गया, बल्कि इन्हें इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट सेंटर का रूप दिया जा रहा है। इन कैंपों के माध्यम से ग्रामीणों को स्वास्थ्य सुविधा, राशन, सड$क, बिजली, शिक्षा और सरकारी योजनाओं की जानकारी व लाभ मिल रहा है। दशकों से नक्सल दहशत में जी रहे गांवों में पहली बार प्रशासन की सीधी पहुंच बनी है। इससे नक्सलियों का प्रभाव क्षेत्र सिमटा है और ग्रामीणों का भरोसा शासन-प्रशासन की ओर बढ़ा है।