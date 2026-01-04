देशी जुगाड़: बिना मशीन, बिना इंजीनियर… बांस-पत्थर से आदिवासियों ने बना डाला पुल

दंतेवाड़ा और बीजापुर जिलों की सीमा से लगे अबूझमाड़ क्षेत्र के थुलथुली, बोंडोसी, कोहकाबेड़ा, बुडदुम, तोड़मा, मंगनार सहित दर्जनों गांवों में ग्रामीणों ने नदी-नालों पर अपने प्रयास से पुल और पुलिया तैयार की है। इसी कड़ी में भैरमगढ़ ब्लॉक के तुषवाल पंचायत अंतर्गत आश्रित ग्राम बुडदुम के ग्रामीणों ने गुडरा नदी पर करीब 50 मीटर लंबी अस्थायी पुलिया का निर्माण किया है ताकि आगामी माघ पूर्णिमा और महाशिवरात्रि पर्व में तुलार धाम शिव मंदिर पहुंचने वाले श्रद्धालुओं को सुविधा मिले, बारिश या जलभराव की स्थिति में बाइक और अन्य वाहनों को नुकसान न हो तथा श्रद्धालु सुरक्षित रूप से भोलेनाथ के दर्शन कर सकें।