4 जनवरी 2026,

रविवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

राशिफल 2026

Magh Mela 2026

Attack On Venezuela

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

दंतेवाड़ा

देशी जुगाड़: बिना मशीन, बिना इंजीनियर… बांस-पत्थर से आदिवासियों ने बना डाला पुल

CG News: मूलभूत सुविधाओं की मांग पूरी नहीं होने पर अब ग्रामीणों ने स्वयं से समस्याओं का समाधान खोज निकालते हुए बांस और पत्थर से पुल का निर्माण किया है..

2 min read
Google source verification

दंतेवाड़ा

image

Chandu Nirmalkar

Jan 04, 2026

Bastar hindi news, Chhattisgarh news

गुडरा नदी पर करीब 50 मीटर लंबे अस्थाई पुलिया का निर्माण ( Photo - Patrika )

CG News: दंतेवाड़ा जिले के दक्षिण बस्तर स्थित अबूझमाड़ क्षेत्र में वर्षों से लंबित मूलभूत सुविधाओं की मांग पूरी नहीं होने पर अब ग्रामीण स्वयं समस्याओं का समाधान निकालने को मजबूर हो गए हैं। ( CG News) प्रशासनिक अनदेखी के बीच आदिवासी ग्रामीणों ने श्रमदान कर बांस और पत्थरों से अस्थायी पुल-पुलिया का निर्माण कर एक मिसाल पेश की है।

CG News: नदी पर 50 मीटर अस्थायी पुलिया

दंतेवाड़ा और बीजापुर जिलों की सीमा से लगे अबूझमाड़ क्षेत्र के थुलथुली, बोंडोसी, कोहकाबेड़ा, बुडदुम, तोड़मा, मंगनार सहित दर्जनों गांवों में ग्रामीणों ने नदी-नालों पर अपने प्रयास से पुल और पुलिया तैयार की है। इसी कड़ी में भैरमगढ़ ब्लॉक के तुषवाल पंचायत अंतर्गत आश्रित ग्राम बुडदुम के ग्रामीणों ने गुडरा नदी पर करीब 50 मीटर लंबी अस्थायी पुलिया का निर्माण किया है ताकि आगामी माघ पूर्णिमा और महाशिवरात्रि पर्व में तुलार धाम शिव मंदिर पहुंचने वाले श्रद्धालुओं को सुविधा मिले, बारिश या जलभराव की स्थिति में बाइक और अन्य वाहनों को नुकसान न हो तथा श्रद्धालु सुरक्षित रूप से भोलेनाथ के दर्शन कर सकें।

स्वास्थ्य और आवागमन के लिए भी सहारा

ग्रामीणों का कहना है कि इस अस्थायी पुल के माध्यम से अब वे स्वास्थ्य सुविधाओं, जरूरी सामान और आवागमन के लिए बारसूर, गीदम, दंतेवाड़ा और जिला मुख्यालय बीजापुर तक आसानी से पहुंच सकेंगे। इससे गांव तक डॉक्टर और शिक्षक पहुंचने की राह भी कुछ हद तक आसान होगी।

गांव तक नहीं आते अधिकारी

ग्राम सरपंच शंकर मंडावी ने बताया कि प्रशासनिक तौर पर उनका जिला मुख्यालय बीजापुर है, जहां पहुंचने के लिए करीब 150 किलोमीटर का सफर तय करना पड़ता है। दूरी और दुर्गमता के कारण अधिकारी गांव तक आने से बचते हैं। कई ग्रामीण ऐसे हैं जिन्होंने आज तक बीजापुर और दंतेवाड़ा तक नहीं देखा है।

मूलभूत सुविधाओं की वर्षों पुरानी मांग

स्थानीय लोगों ने बताया कि वे वर्षों से आश्रम भवन, बिजली और पानी जैसी मूलभूत सुविधाओं की मांग करते आ रहे हैं, लेकिन अब तक कोई ठोस पहल नहीं हुई है। हाल ही में बीजापुर विधायक विक्रम मंडावी ने कोसलनार और मंगनार क्षेत्र का दौरा कर अधिकारियों को बिजली व्यवस्था बहाल करने के निर्देश दिए थे, बावजूद इसके अब तक जमीनी स्तर पर कोई सुधार नजर नहीं आ रहा है। ग्रामीणों ने उम्मीद जताई है कि उनके इस प्रयास के बाद भी प्रशासन अब उनकी समस्याओं पर गंभीरता से ध्यान देगा और स्थायी समाधान की दिशा में कदम उठाएगा।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Updated on:

04 Jan 2026 01:07 pm

Published on:

04 Jan 2026 01:05 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Dantewada / देशी जुगाड़: बिना मशीन, बिना इंजीनियर… बांस-पत्थर से आदिवासियों ने बना डाला पुल

बड़ी खबरें

View All

दंतेवाड़ा

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

18 करोड़ का 30 हजार क्विंटल चावल खराब!

18 करोड़ का 30 हजार क्विंटल चावल खराब(photo-AI)
दंतेवाड़ा

CG News: नक्सल मोर्चे पर ऐतिहासिक कामयाबी, 2025 में टूटे सारे रेकॉर्ड, बस्तर पुलिस ने दिया ब्योरा

CG News: नक्सल मोर्चे पर ऐतिहासिक कामयाबी, 2025 में टूटे सारे रेकॉर्ड, बस्तर पुलिस ने दिया ब्योरा
Patrika Special News

नया नियम: 1.50 लाख गैस उपभोक्ताओं के लिए बड़ी खबर, अगर नहीं किया ये काम तो… जानिए अभी

LPG cylinder
दंतेवाड़ा

Barsur Mystery Trip: दंतेवाड़ा में बारसूर मिस्ट्री ट्रिप का आयोजन, ट्रेजर हंट से लेकर एडवेंचर स्पोर्ट्स तक रोमांच

बारसूर मिस्ट्री ट्रिप का आयोजन (photo source- Patrika)
दंतेवाड़ा

पत्थर बनती जा रही 14 साल की मासूम, शरीर पर उग आई कांटेदार परत

पत्थर बनती जा रही 14 साल की मासूम (फोटो सोर्स- पत्रिका)
दंतेवाड़ा
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.