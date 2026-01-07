7 जनवरी 2026,

बुधवार

दंतेवाड़ा

Anganwadi Bharti Bharti: आंगनबाड़ी सहायिका के रिक्त पदों पर भर्ती, इस तारीख तक करें आवेदन

Anganwadi Bharti Bharti: एकीकृत बाल विकास परियोजना बचेली से जारी विज्ञप्ति अनुसार वर्तमान में आंगनबाड़ी केंद्र ग्राम मोलसनार हुंगापारा, गंजेनार पाण्डुपारा, आंगनबाड़ी सहायिका पद रिक्त हैं।

Google source verification

दंतेवाड़ा

image

Love Sonkar

Jan 07, 2026

Anganwadi Bharti Bharti: आंगनबाड़ी सहायिका के रिक्त पदों पर भर्ती, इस तारीख तक करें आवेदन

Anganwadi (Photo- Patrika)

Anganwadi Bharti Bharti: एकीकृत बाल विकास परियोजना बचेली से जारी विज्ञप्ति अनुसार वर्तमान में आंगनबाड़ी केंद्र ग्राम मोलसनार हुंगापारा, गंजेनार पाण्डुपारा, आंगनबाड़ी सहायिका पद रिक्त हैं। उक्त पदों पर विभागीय नियमानुसार नियुक्ति की जानी है।

इस हेतु संबंधित ग्राम पंचायत के 6 जनवरी से 12 जनवरी 2026 तक इच्छुक सभी आवेदनकर्ताओं से संध्या 5.30 बजे तक कार्यालय में बंद लिफाफा, डाक या स्वयं के द्वारा आवेदन निश्चित प्रारूप में आमंत्रित किये गये हैं।

शैक्षणिक अर्हता हेतु सहायिका पद 8वीं उत्तीर्ण होना तथा आयु 18 से 44 वर्ष की होना निर्धारित है। इस संबंध में किसी भी प्रकार की अतिरिक्त जानकारी, आवेदन पत्र का प्रारूप प्राप्त किये जाने हेतु सभी इच्छुक आवेदनकर्ता कार्यालयीन दिवसो मंफ कार्यालयीन समय पर कार्यालय, एकीकृत बाल विकास परियोजना बचेली से संपर्क किया जा सकता हैं।

Published on:

07 Jan 2026 09:08 am

Hindi News / Chhattisgarh / Dantewada / Anganwadi Bharti Bharti: आंगनबाड़ी सहायिका के रिक्त पदों पर भर्ती, इस तारीख तक करें आवेदन

