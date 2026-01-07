Anganwadi Bharti Bharti: आंगनबाड़ी सहायिका के रिक्त पदों पर भर्ती, इस तारीख तक करें आवेदन

शैक्षणिक अर्हता हेतु सहायिका पद 8वीं उत्तीर्ण होना तथा आयु 18 से 44 वर्ष की होना निर्धारित है। इस संबंध में किसी भी प्रकार की अतिरिक्त जानकारी, आवेदन पत्र का प्रारूप प्राप्त किये जाने हेतु सभी इच्छुक आवेदनकर्ता कार्यालयीन दिवसो मंफ कार्यालयीन समय पर कार्यालय, एकीकृत बाल विकास परियोजना बचेली से संपर्क किया जा सकता हैं।