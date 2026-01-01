18 करोड़ का 30 हजार क्विंटल चावल खराब! तीन स्टैक पूरी तरह सड़ा, DMO सख्त- आखिर कौन है जिम्मेदार..?

PDS Rice Scam in CG: छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा जिले के गीदम स्थित वेयरहाउस में करीब 30 हजार क्विंटल चावल फफूंद और सड़न की वजह से खराब पाया गया है। खराब चावल की अनुमानित कीमत करीब 18 करोड़ रुपए बताई जा रही है। बीजापुर और सुकमा से शिकायत मिलने के बाद की गई जांच में इस बड़े मामले का खुलासा हुआ।