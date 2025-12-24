Chhattisgarh bandh: अमाबेड़ा में धार्मिक हिंसा को लेकर बस्तर बंद, व्यापारियों का फूटा गुस्सा, इलाके में तनाव का माहौल

Chhattisgarh bandh: कांकेर ज़िले के अमाबेड़ा गांव में दफ़नाने को लेकर हुए धार्मिक हिंसा के कारण पूरे बस्तर संभाग में तनाव का माहौल बन गया है। सर्व समाज (विभिन्न समुदायों का प्रतिनिधित्व करने वाला एक संगठन) ने इस घटना पर कड़ी नाराज़गी जताई है और आज पूरे राज्य में बंद का आह्वान किया है। आज सुबह बंद के दौरान, जब प्रदर्शनकारियों ने मुख्य सड़क पर दुकानों को जबरन बंद कराने की कोशिश की, तो तनाव और हंगामा हुआ, लेकिन दुकानदारों के बात मानने और अपनी दुकानें बंद करने के बाद स्थिति शांत हो गई।