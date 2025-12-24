24 दिसंबर 2025,

कांकेर

Chhattisgarh bandh: अमाबेड़ा में धार्मिक हिंसा को लेकर बस्तर बंद, व्यापारियों का फूटा गुस्सा, इलाके में तनाव का माहौल

Chhattisgarh bandh: त्योहार के समय दुकानें बंद कराने पर व्यापारियों ने विरोध जताया, जिसके बाद प्रशासन और सर्व समाज की पहल से विवाद का समाधान किया गया।

कांकेर

image

Laxmi Vishwakarma

Dec 24, 2025

अमाबेड़ा में धार्मिक हिंसा को लेकर बस्तर बंद (photo source- Patrika)

अमाबेड़ा में धार्मिक हिंसा को लेकर बस्तर बंद (photo source- Patrika)

Chhattisgarh bandh: कांकेर ज़िले के अमाबेड़ा गांव में दफ़नाने को लेकर हुए धार्मिक हिंसा के कारण पूरे बस्तर संभाग में तनाव का माहौल बन गया है। सर्व समाज (विभिन्न समुदायों का प्रतिनिधित्व करने वाला एक संगठन) ने इस घटना पर कड़ी नाराज़गी जताई है और आज पूरे राज्य में बंद का आह्वान किया है। आज सुबह बंद के दौरान, जब प्रदर्शनकारियों ने मुख्य सड़क पर दुकानों को जबरन बंद कराने की कोशिश की, तो तनाव और हंगामा हुआ, लेकिन दुकानदारों के बात मानने और अपनी दुकानें बंद करने के बाद स्थिति शांत हो गई।

Chhattisgarh bandh: व्यापारियों ने बंद कर दीं अपनी दुकानें

बस्तर ज़िले के हेडक्वार्टर जगदलपुर में आज सुबह से ही बंद का असर साफ़ दिख रहा था। सुबह से ही अलग-अलग कम्युनिटी संगठनों के पदाधिकारी और अलग-अलग सोशल ग्रुप के नेता बंद के असर का जायज़ा लेने के लिए जगdalpur शहर का दौरा करते दिखे। बाज़ार, दुकानें और कमर्शियल प्रतिष्ठान बंद रहे, जिससे शहर में सब कुछ थम गया। बस्तर चैंबर ऑफ कॉमर्स ने बंद को अपना समर्थन दिया है, लेकिन व्यापारियों के एक वर्ग ने अपनी नाराज़गी भी ज़ाहिर की है।

जगदलपुर में, खासकर मेन रोड इलाके में, कुछ व्यापारियों ने त्योहार से ठीक एक दिन पहले दुकानें बंद करने के लिए मजबूर किए जाने पर आपत्ति जताई। व्यापारियों का कहना था कि क्रिसमस के मौसम में उनका बिज़नेस सबसे ज़्यादा होता है, और दुकानें बंद होने से उन्हें काफी आर्थिक नुकसान होगा। इस मुद्दे की वजह से मेन रोड पर कुछ समय के लिए तनाव और अशांति फैल गई, हालांकि बाद में व्यापारियों के दुकानें बंद करने के बाद स्थिति शांत हो गई।

आमाबेड़ा की घटना से पूरा समाज आहत

Chhattisgarh bandh: विश्व हिंदू परिषद (VHP) के अधिकारी रवि ब्रह्मचारी ने कहा कि कांकेर के अम्बेड़ा की घटना से पूरा समुदाय आहत है, और बस्तर में बंद का 100% असर दिख रहा है। उन्होंने मांग की कि अम्बेड़ा में हिंदुओं पर हमला करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। उन्होंने यह भी मांग की कि पूरे मामले की निष्पक्ष जांच के लिए एक विशेष जांच टीम बनाई जाए और इसमें शामिल अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए।

