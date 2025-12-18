CG News: मोबाइल को लेकर डांट बनी जानलेवा, नाबालिग बेटी ने फांसी लगाकर की खुदकुशी, पूरे परिवार में पसरा मातम

इस घटना के बाद पूरे परिवार में मातम पसर गया है। माता-पिता का रो-रोकर बुरा हाल है। बेटी की अचानक मौत से परिवार गहरे सदमे में है। आसपास के लोग और रिश्तेदार भी घटना से स्तब्ध हैं। गांव और मोहल्ले में शोक का माहौल बना हुआ है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि यह एक संवेदनशील मामला है। नाबालिग की आत्महत्या के पीछे मानसिक तनाव, पारिवारिक दबाव या अन्य कोई कारण भी हो सकता है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट और जांच के बाद ही स्थिति पूरी तरह स्पष्ट हो पाएगी।