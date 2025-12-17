CG Dhan Kharidi: धान खरीदी में अव्यवस्था से भड़के किसान, SDM कार्यालय तक निकाली रैली…

किसान सुखरंजन उसेंडी ने बताया कि परलकोट क्षेत्र के किसान लंबे समय से धान खरीदी व्यवस्था से परेशान हैं। न तो समय पर टोकन कट रहा है और न ही पर्ची मिल पा रही है। तौल के दौरान किसी किसान से डेढ़ किलो तो किसी से दो से ढाई किलो तक सूखती ली जा रही है। जब किसान इसका विरोध करते हैं तो जानबूझकर उनका काम रोका जाता है।