CG Paddy Scam: 39 धान खरीदी केंद्रों में 50 करोड़ का घोटाला! कांग्रेस ने दागी प्रभारियों की नियुक्ति पर जताया कड़ा विरोध

ज्ञापन सौंपते हुए पूर्व विधायक प्रत्याशी रुपसिंह पोटाई, इंद्रजीत विश्वास, राजदीप हालदार, सुप्रकाश मलिक, अमर मंडल ने कहा कि इस बार धान खरीदी नीति में स्पष्ट उल्लेख हैं की धान खरीदी का कार्य शासकीय कर्मचारियों द्वारा किया जाना हैं। परंतु खरीदी प्रारभ हुए एक हफ्ता बीत जाने के बाद भी खरीदी सुचारु रूप से शुरू नहीं हों सकी। यहां के स्थानीय विधायक सांसद एवं भाजपा कर्यकर्ता खरीदी नीति के विरुद्ध जाकर वर्ष 2023-24 एवं 2024-25 में संलिप्त घोटालों में संलिप्त अधिकारी-कर्मचारियों एवं कंप्यूटर ऑपरेटरों को पुन: परलकोट क्षेत्र के धान खरीदी केंद्रों में प्रभारी बनाने की कुटरचना किया जा रहा हैं।