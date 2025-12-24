24 दिसंबर 2025,

बुधवार

Patrika LogoSwitch to English

कांकेर

CG News: हिन्दू धर्म में वापसी किये 19 धर्मांतरित परिवार, इधर छत्तीसगढ़ बंद के बीच तोड़फोड़

CG News: कांकेर जिले के आमाबेड़ा में फिर से विवाद हो गया है। धर्मांतरित महिला से मूल हिंदू धर्म में वापसी करने की बात कही गई। महिला के मना करने पर ग्रामीण भड़क गए।

कांकेर

image

Love Sonkar

Dec 24, 2025

CG News: हिन्दू धर्म में वापसी किये 19 धर्मांतरित परिवार, इधर छत्तीसगढ़ बंद के बीच तोड़फोड़

हिन्दू धर्म में वापसी किये 19 धर्मांतरित परिवार (Photo Breaking )

CG News: कांकेर जिले में 19 धर्मांतरित लोगों ने घर वापसी की है। आमाबेड़ा क्षेत्र के ग्राम चिखली में 19 धर्मांतरित सदस्यों ने शीतला मंदिर में पूजा कर मूल धर्म में वापसी की। इस दौरान गांव के गायता, पटेल एवं समाज प्रमुखों ने धर्मांतरित लोगों का मूल धर्म में पुनः आने पर स्वागत किया।

वहीं कांकेर जिले के आमाबेड़ा में फिर से विवाद हो गया है। धर्मांतरित महिला से मूल हिंदू धर्म में वापसी करने की बात कही गई। महिला के मना करने पर ग्रामीण भड़क गए। उन्होंने महिला के घर में जमकर तोड़फोड़ की। शांति बहाल होने के बाद फिर से इलाके में तनावपूर्ण स्थिति बन गई है।

बंद के बीच मारपीट

इधर छत्तीसगढ़ बंद के बीच राजधानी में कुछ असामाजिक लोगों ने तेलीबांधा स्थित मैग्नेटो मॉल और कटोरा तालाब के ब्लिंकिट गोदाम में उत्पात मचाते हुए जमकर तोड़फोड़ की। प्रदर्शनकारियों ने मैग्नेटो मॉल में क्रिसमस की तैयारी को लेकर हुई सजावट को तोड़ दिया। माल के अंदर भी तोड़फोड़ की गई। वहीं बंद के दौरान ब्लिंकिट सेवा चालू करने के विरोध में कर्मचारियों से मारपीट भी की गई है।

Published on:

24 Dec 2025 06:26 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Kanker / CG News: हिन्दू धर्म में वापसी किये 19 धर्मांतरित परिवार, इधर छत्तीसगढ़ बंद के बीच तोड़फोड़

