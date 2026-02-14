CG Naxal News: सुरक्षा बलों का बड़ा ऑपरेशन! सर्चिंग के दौरान मिला हथियारों का डंप, IED समेत कई सामग्री बरामद

नक्सलियों का हथियारों का जखीरा बरामद (photo source- Patrika)
CG Naxal News: कांकेर जिले में सुरक्षा बलों को अपने एंटी-नक्सल ऑपरेशन में एक बड़ी कामयाबी मिली है। कांकेर-नारायणपुर बॉर्डर इलाके में सर्च ऑपरेशन के दौरान जवानों को नक्सलियों द्वारा छिपाए गए हथियारों और विस्फोटकों का एक बड़ा जखीरा मिला। इस कार्रवाई से एक बड़ी नक्सली घटना टल गई।
बस्तर रेंज में नक्सल खत्म करने का अभियान जारी है। IG पी. सुंदरराज के डायरेक्शन और कांकेर SP निखिल राखेचा के गाइडेंस में पुलिस फोर्स एक्टिवली ऑपरेशन चला रही है। इस ऑपरेशन में DRG और BSF की जॉइंट टीम, BSF DIG ओम प्रकाश और 94वीं बटालियन के सपोर्ट से सर्च ऑपरेशन पर निकली थी।
13 फरवरी को छोटेबेठिया थाना एरिया के बिनगुंडा गांव के पास जंगल में नक्सलियों का फेंका हुआ सामान बरामद किया गया। बरामद सामान में हथियार, IED, एक्सप्लोसिव और नक्सली लिटरेचर शामिल थे। सारा सामान जब्त कर लिया गया और छोटेबेठिया थाने में लीगल एक्शन लिया जा रहा है।
ज़ब्त किए गए सामान में दो BGL लॉन्चर, दो 12 बोर गन, एक एयरगन, थ्री डायरेक्शनल IED, करीब 5 kg वज़न का एक टिफिन IED, 30 BGL बम, 12 बोर कार्ट्रिज के 26 राउंड, करीब 2 kg गनपाउडर, एक मल्टीमीटर, 12 पैकेट पटाखे, दो बंडल इलेक्ट्रिक वायर, दो पाउच और एक पैकेट स्प्लिंटर शामिल हैं। सुरक्षा बलों का कहना है कि नक्सलियों के खिलाफ यह ऑपरेशन जारी रहेगा और इलाके में शांति और सुरक्षा बनाए रखने के लिए लगातार कार्रवाई की जाएगी।
