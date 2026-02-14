CG Naxal News: सुरक्षा बलों का बड़ा ऑपरेशन! सर्चिंग के दौरान मिला हथियारों का डंप, IED समेत कई सामग्री बरामद

ज़ब्त किए गए सामान में दो BGL लॉन्चर, दो 12 बोर गन, एक एयरगन, थ्री डायरेक्शनल IED, करीब 5 kg वज़न का एक टिफिन IED, 30 BGL बम, 12 बोर कार्ट्रिज के 26 राउंड, करीब 2 kg गनपाउडर, एक मल्टीमीटर, 12 पैकेट पटाखे, दो बंडल इलेक्ट्रिक वायर, दो पाउच और एक पैकेट स्प्लिंटर शामिल हैं। सुरक्षा बलों का कहना है कि नक्सलियों के खिलाफ यह ऑपरेशन जारी रहेगा और इलाके में शांति और सुरक्षा बनाए रखने के लिए लगातार कार्रवाई की जाएगी।