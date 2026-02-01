CG Conversion: धर्मांतरण और शव दफन को लेकर भारी तनाव, शव दफन से पहले सुलझा विवाद, घर वापसी’ के बाद हुआ अंतिम संस्कार

हालांकि, सामाजिक हस्तक्षेप के बाद मामला शांत हुआ और मृतक महिला के परिजनों ने स्वेच्छा से ईसाई धर्म त्याग कर पुनः अपने मूल समाज में लौटने का निर्णय लिया।जामगांव में एक मतांतरित महिला की मृत्यु के बाद जब परिजन शव को दफनाने की तैयारी कर रहे थे, तब स्थानीय ग्रामीणों ने इसका कड़ा विरोध किया। ग्रामीणों का तर्क था कि गांव की परंपराओं और संस्कृति के विपरीत धर्मांतरित व्यक्तियों को सार्वजनिक भूमि पर दफनाने की अनुमति नहीं दी जाएगी।