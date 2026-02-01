CG Accident: कांकेर में तेज रफ्तार बस ने बाइक को मारी ठोकर, पिता-पुत्र की मौके पर मौत

CG Accident: छत्त्तीसगढ़ के कांकेर जिले में गौरवपथ पर शनिवार को एक भीषण सड़क हादसा हो गया। पंडरीपानी के पास एक अनियंत्रित यात्री बस ने बाइक सवार परिवार को अपनी चपेट में ले लिया. इस हृदयविदारक घटना में पिता और उनके मासूम बेटे की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दो अन्य बच्चियां गंभीर रूप से घायल हो गईं।