कल दोपहर तक झमाझम बारिश का अलर्ट: बादल गरजने और आकाशीय बिजली गिरने की चेतावनी

मौसम वैज्ञानिक ने बताया कि नए पश्चिमी विक्षोभ का असर पहाड़ी इलाकों के साथ राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली में दिखाई पड़ रहा है। अब कानपुर मंडल में भी मौसम प्रभावित हो रहा है। आज ऊंचे आसमान पर बादलों की आवाजाही शुरू हो गई है। पश्चिमी विक्षोभ के कारण पश्चिमी उत्तर प्रदेश से बारिश की गतिविधियां शुरू हो गई हैं। जो कानपुर में भी पहुंचेगी। आज शाम से कल दोपहर तक जमकर बारिश होगी। कानपुर मंडल के जिले औरैया, इटावा, कन्नौज, फर्रुखाबाद, कानपुर नगर, कानपुर देहात के साथ उन्नाव, हरदोई, लखनऊ, सीतापुर में बारिश होगी। फतेहपुर में बारिश का प्रभाव कम रहेगा।