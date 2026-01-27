27 जनवरी 2026,

मंगलवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शहादत को सलाम

Budget 2026

Magh Mela 2026

WPL 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

कांकेर

कल दोपहर तक झमाझम बारिश का अलर्ट: बादल गरजने और आकाशीय बिजली गिरने की चेतावनी

IMD weather alert आज रात से मौसम में करवट बदल रहा है। कानपुर मंडल सहित आसपास के जिलों में भी बारिश होने की संभावना है। इस दौरान गरज चमक के साथ बिजली भी गिरने की संभावना है।

2 min read
Google source verification

कांकेर

image

Narendra Awasthi

Jan 27, 2026

कानपुर में बारिश शुरू (फोटो सोर्स- मौसम विभाग कानपुर)

फोटो सोर्स मौसम विभागकानपुर

IMD weather alert मौसम विभाग से मिली जानकारी के अनुसार आज आ रहे नए पश्चिमी विक्षोभ के कारण कानपुर मंडल में तेज हवाओं के साथ बारिश होने की संभावना है। 5 से 10 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चल सकती है। कल दिन में भी बादलों की आवाजाही बनी रहेगी। आज रात से कल दोपहर तक 10 से 15 मिलीमीटर बारिश होने की संभावना है। इस दौरान गरज चमक के साथ आकाशीय बिजली गिरने की भी संभावना है।‌

अगले 3 घंटे के लिए अलर्ट जारी

मौसम विभाग ने अगले 3 घंटे के लिए अलर्ट जारी किया है। जिसके अनुसार कानपुर मंडल के जिले और उसके आसपास के क्षेत्रों में बादल गरजने के साथ आकाशीय बिजली भी गिर सकती है। तेज हवाएं भी चलने की संभावना है।

कई राज्यों में मौसम में बदलाव

मौसम वैज्ञानिक ने बताया कि नए पश्चिमी विक्षोभ का असर पहाड़ी इलाकों के साथ राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली में दिखाई पड़ रहा है। अब कानपुर मंडल में भी मौसम प्रभावित हो रहा है। आज ऊंचे आसमान पर बादलों की आवाजाही शुरू हो गई है। पश्चिमी विक्षोभ के कारण पश्चिमी उत्तर प्रदेश से बारिश की गतिविधियां शुरू हो गई हैं। जो कानपुर में भी पहुंचेगी। आज शाम से कल दोपहर तक जमकर बारिश होगी। कानपुर मंडल के जिले औरैया, इटावा, कन्नौज, फर्रुखाबाद, कानपुर नगर, कानपुर देहात के साथ उन्नाव, हरदोई, लखनऊ, सीतापुर में बारिश होगी। फतेहपुर में बारिश का प्रभाव कम रहेगा।

मौसम वैज्ञानिक डॉक्टर एसएन सुनील पांडे ने बताया

मौसम वैज्ञानिक डॉक्टर एसएन सुनील पांडे ने बताया कि कानपुर के हैलेट सहित अन्य क्षेत्रों में बारिश शुरू हो गई है। कल दोपहर तक बारिश होने की संभावना है। इस दौरान 10 से 15 मिलीमीटर बारिश हो सकती है। 12 बजे से 5 तक झमाझम बारिश होगी। विशेषकर रात में बारिश होगी।

कई मौसमी सिस्टम आपस में टकरा रहें

मौसम वैज्ञानिक ने बताया कि कई तरह के मौसमी सिस्टम बन रहे हैं। जिससे हवाएं आपस में टकरा रही हैं। जिसका बुरा प्रभाव मौसम पर पड़ेगा। बर्फबारी भी हो सकती है। जिससे फसलों को भी नुकसान होने की संभावना है। 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चल सकती है। ‌

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

#AmitShahRoadShow

up news

up weather

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Updated on:

27 Jan 2026 08:55 pm

Published on:

27 Jan 2026 08:54 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Kanker / कल दोपहर तक झमाझम बारिश का अलर्ट: बादल गरजने और आकाशीय बिजली गिरने की चेतावनी

बड़ी खबरें

View All

कांकेर

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

CG News: बड़ी सौगात: इस जिले में दो सड़कों के लिए 34.87 करोड़ स्वीकृत, आवागमन होगा आसान

सड़क सुविधा (फोटो सोर्स- DPR)
कांकेर

Republic Day” नक्सलियों ने पहली बार देखा गणतंत्र दिवस परेड, थिएटर में बॉर्डर-02 फिल्म का लिया आनंद

Republic Day:नक्सलियों ने पहली बार देखा गणतंत्र दिवस परेड, थिएटर में बॉर्डर-02 फिल्म का लिया आनंद
कांकेर

Breaking News: तेज रफ्तार का कहर जारी… स्कॉर्पियो-बोलेरो की भिड़ंत में 13 लोग घायल, मची अफरा-तफरी

NH-30 पर भीषण हादसा (फोटो सोर्स- पत्रिका)
कांकेर

Kanker Accident News: दो ट्रकों की भीषण टक्कर में 3 लोगों की मौत, केबिन काटकर निकाले गए शव… देखकर दहल गए लोग

3 लोगों की मौत (फोटो सोर्स- पत्रिका)
कांकेर

200 से अधिक ग्रामीणों ने अपनाया सनातन धर्म

200 से अधिक ग्रामीणों ने अपनाया सनातन धर्म(photo-patrika)
कांकेर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

स्वास्थ्य

राष्ट्रीय

मनोरंजन

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Code of Conduct

About Us

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.